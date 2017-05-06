OnePlus'ın Yeni Amiral Gemisi OnePlus 5 Geliyor!

Rakiplerine göre uygun fiyatı ama onlarla kolayca yarışabilecek donanımsal özellikleriyle dikkat çeken OnePlus ailesinin yeni amiral gemisi yaz aylarında satışa sunulacak.

OnePlus, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun bu yaz satışa sunulacağını doğruladı. OnePlus 5 olarak adlandırılan yeni telefon, geçen sene geliştirilen OnePlus 3 ve 3T modellerinin halefi konumunda. Yeni telefonun donanımsal detayları hakkında çok az bilgi var, ancak dedikodular cihazın çift kamera ve üst düzey donanım özelliklerine sahip olacağını işaret ediyor.

Çin'de “4” sayısı uğursuz olarak kabul edildiğinden cihaza One Plus 5 ismi verilmiş. OnePlus rakipleri Google, Samsung ve Apple'a kıyasla çok daha az satan bir marka... Ancak bizce bunu hak etmiyor zira marka son derece kaliteli modeller üretiyor. OnePlus 5, OnePlus 3 ve OnePlus 3T'deki başarılı çizgisini devam ettirse, kayda değer başarılar elde edebilir.