Open Networking Foundation’da icra direktörü olan Guru Parulkar, Türk Telekom’un 5G sektöründe dünyada ilk olmak istediğini açıkladı.

Yeni nesil ağ teknolojileri geliştirme konusunda dünyanın en ünlü inovasyon platformlarından olan Open Networking Foundation (ONF) İcra Direktörü Guru Parulkar, İspanya’nın Barselana kentinde düzenlenen GSMA etkinliğinde çarpıcı açıklamalar yaptı. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Parulkar, Türkiye’de kapsama yetersizliği yaşayan bazı kırsal kesimlerde, dünyada ilk kez geliştirilen altyapı teknolojilerini test etmeye hazırlandıklarını belirtti.

“Şu anda geliştirilen altyapı teknolojilerinin 6 ay içinde testlerinin tamamlanması bekleniyor. Bu hedef oldukça agresif ve heyecanlı” diyen Parulkar, Türkiye’den Türk Telekom’un tüm dünyada 5G’ye geçen ilk operatör olması beklendiğini açıkladı.

Türkiye’nin 5G ve ötesi teknolojilerde dünyaya öncülük etmesi için “yerinde bir hedef” şeklinde açıklama yapan Parulkar, “Türk Telekom, bizim laboratuvarlarımızdan çıkan son teknolojiyi sahaya taşıyıp test edebilirse, bu durum şirketi gerçekten de dünyada lider konuma getirir. Türkiye, 5G ve ötesi teknolojilerde dünyaya öncülük etmek için ihtiyaç duyulan her şeye sahip. Bu bakımdan imzaladığımız iş birliği anlaşması da çok önemli bir adım. Testlerden başarılı sonuç alınırsa, bu yıl 5G’ye geçen ilk ülke Türkiye olacak. Türk Telekom, 5G teknolojisinde diğer şirketlere göre dünya çapında lider bir şirket olabilir” dedi.

Türk Telekom’un ortada dolaşan birkaç soru işaretini giderirse çığır açıcı bir gelişmeye öncülük etmiş olacağının altını çizen Parulkar, Türkiye’nin şu anda daha ucuz ve daha hızlı bir altyapı teknolojisi geliştirmenin eşiğinde olduğundan bahsetti. Yapılan çalışmalar hedefine ulaşırsa, ülkemiz dünya üzerinde 5G’ye geçiş yapan ilk ülke olabilir.