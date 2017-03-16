Mobil verinizden izleyeceğiniz dizi ve filmin ne kadar kota harcayacağını hiç düşündünüz mü?

İnternet erişiminin yaygın olduğu son yıllarda internet üzerinden dizi ve film izlemek epey popülerleşti. Özellikle Netflix’in Türkiye’ye gelmesi ile beraber mobil platformda da rahatlıkla içerikler izlenmesi, YouTube’un yaygınlaşması gibi etmenler sayesinde online dizi ve film izleme bir klasik haline geldi.

Peki, gerek iş yerinde, gerek yolda gerek evdeki wifi bağlantınızın yetersiz olduğu anlarda mobil ağ üzerinden ya da direkt olarak wifi üzerinden dizi ve film izlerken ne kadar kota harcıyorsunuz? İşte size yanıtı;

1) WiFi Bağlantısı İle Dizi/Film İzlemek

Eğer evdeki ya da herhangi bir noktadaki Wi-Fi üzerinden dizi/film izliyorsanız illegal olarak yayın yapan internet sitelerindeki kota durumunu tam bilemiyoruz. Çünkü farklı codec ve çözünürlükler olması sebebiyle kotanıza yapacağı etki değişkenlik göstermekte. Özellikle mobil uyumluluğu olmaması sebebiyle de zaten sorunlu olan bu sistem yerine ülkemizde popülaritesi artan Netflix üzerinden örnek verelim.

Netflix bu noktada sahip olduğunuz internet hızına göre otomatik olarak çözünürlüğü ayarlayarak filmin duraksamadan izleyebilmenizi sağlarken çözünürlüklerine göre de farklı indirme değerleri sunuyor.

Bu noktada düşük kalitede izlediğiniz dizi ve filmlerde 1 saatte yaklaşık olarak 0.3GB veri indiren Netflix, bunu standart kalitede sunduğunda ise 0.7GB olarak sunuyor. Yani düşük kalite saatte 500MB’a kadar, standart kalite ise 1GB’a kadar veri tüketebiliyor.

Eğer HD olarak izlemek isterseniz bu veri saatte 3GB’ı bulurken eğer ekran çözünürlüğünüz ve internet bağlantınız destekliyorsa 4K, yani Ultra HD izlemek ise saatte 7GB veri indirme anlamına geliyor.

2) Mobil Veri Üzerinden Dizi/Film İzlemek

Bu noktada ise daha verimli bir çözüm üreten Netflix, mobil uygulaması üzerinden hücresel veride dizi ve film izlediğinizi fark ederek daha iyi bir sistem sunuyor.

Bu noktada otomatik olarak ayarladığında 1GB veri ile yaklaşık 3 saat yayın yapabilen Netflix, düşük kalitede ise 1GB’ı 4 saatte harcıyor. Orta, yani standart kalitede 2 saat yayın süresini sunarken, yüksek kalitede ise 1 saatte 1GB veri tüketiyor.

Eğer ayarlar bölümünden yüksek mobil internet kotanıza güvenerek sınırsızı seçerseniz hızınız yüksek olduğu, yani 4.5G servisinde olduğu sürece 20 dakikada 1GB gibi ciddi bir kota harcama yapmakta.

3) Netflix’te Mobil Veri Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Eğer dizi ve film izlemeyi seviyorsanız büyük ihtimalle bir Netflix paketine sahip olmalısınız. Bu noktada Netflix’in Ayarlar bölümüne gelerek Hücresel Veri Kullanımı bölümünü seçtiğinizde karşınıza çıkacak 6 seçenekten dilediğinizi seçebilirsiniz. Hangisini seçmeniz gerektiği konusunda ise aşağıdaki değerlere göz atabilirsiniz;

Kapalı: Mobil veri kullanmaz, sadece WiFi üzerinden izlenme sağlar.

Mobil veri kullanmaz, sadece WiFi üzerinden izlenme sağlar. Otomatik: Mobil veri bağlantınıza göre ayarlama yapar.

Mobil veri bağlantınıza göre ayarlama yapar. Düşük: Görüntü kalitesi düşüktür. Ancak en verimli kullanım vadeder.

Görüntü kalitesi düşüktür. Ancak en verimli kullanım vadeder. Orta: Standart bir görüntü kalitesinin yanı sıra verimli internet kullanımı ile tercih edilmelidir.

Standart bir görüntü kalitesinin yanı sıra verimli internet kullanımı ile tercih edilmelidir. Yüksek: Özellikle dizi ve film tutkunlarının telefonlarında yüksek kalite dizi film izlemesi için tercih edilebilir.

Özellikle dizi ve film tutkunlarının telefonlarında yüksek kalite dizi film izlemesi için tercih edilebilir. Sınırsız: Tüm sınırları aşar, yüksek mobil veri kotası ya da sınırsız paketlerde tercih edilmelidir. Yoksa ay sonunda gelecek fatura kalp krizine sebebiyet verebilir.

4) Offline İzleme

İşte mobil veriye hiç bulaşmadan, internet kotanızı kendinize bırakabilecek en güzel ve Webtekno olarak tavsiye ettiğimiz yönteme geldik. Artık mobil Netflix kullanımında çevrimdışı, yani offline olarak önceden istediğiniz dizi bölümlerini ya da filmleri indirerek izleyebilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse Black Mirror’ın 3. sezonuna yeni başladınız ve okulda/işte vereceğiniz molalarda, teneffüste ya da saatler sürecek bir yolculukta bu sezonu izlemeye devam etmek istiyorsunuz. Bu noktada evdeyken dilediğiniz kalitede Black Mirror’ın bölümlerini önceden cihazınıza indirerek yolda ya da verdiğiniz molalarda hiçbir şekilde mobil veri kotanıza etki etmeden dizi ve film keyfinizi çıkartabilirsiniz.

Sonuç olarak dizi ve film izlerken stabil ve verimli kullanım için Netflix’i tercih etmek biraz daha iyi olacak gibi. Aynı şekilde Blu TV ve Puhu TV gibi yerli hizmetleri de tercih edebilirsiniz. Ancak bu noktada Netflix mobil veri kullanımı ve offline modu ile bir adım öne çıkıyor.

Fakat diğer dizi ve film siteleri hem illegal olması hem de kalite, veri kullanımı gibi etmenlerdeki dengesizlik, bahis siteleri ve “Telefonunuzda virüs var!” gibi saçma reklamlarından içeriğe zor ulaşabilme gibi detaylar sebebiyle mobil veride kötü bir seçim olabilir.