Online Kafa Topu 2’den İlk Fragman Geldi!

Sizlere kısa bir süre önce bahsettiğimiz Online Kafa Topu 2 için ilk fragmanımız yayınlandı!

İzmo Bilişim bünyesinde ortaya çıkartılan ve ardından Masomo ile daha da büyüyen Online Kafa Topu, Türkiye’nin dünya genelinde başarı yakalamış mobil oyunlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bu başarısını katlamak isteyen Masomo ekibi ise sizlere kısa bir süre önce bahsettiğimiz gibi Online Kafa Topu 2 için çalışmaları hızlandırdı.

Tamamen yenilenen ancak alıştığınız sisteme sadık kalınan Online Kafa Topu 2, birçok yeniliği beraberinde getirecek.

Şimdi ise yukarıda görebileceğiniz ilk tanıtım fragmanı yayınlanan Online Kafa Topu 2’nin videosunu izleyerek gelecek yepyeni özellikler ve detaylara kısaca göz atabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu kısa bir fragman. Oyun henüz test aşamasında olduğu için fragmanda gördüğünüz birimler, ekstra butonlar değişecek ve kısa zaman sonra tam halini alacak. Dillerin karışık olmasının sebebi de oyunu her dilde test etmemizden kaynaklanıyor. :)

Online Kafa Topu 2 ise Mayıs ayı içerisinde hem Android hem de iOS platformlarındaki yerini alacak. Fakat bu zamana kadar Online Kafa Topu’ndaki heyecan devam ediyor. Siz de aşağıdaki bağlantılardan ilk oyunumuzu indirerek bu heyecana ortak olabilirsiniz!