Hazır mısınız? Online Kafa Topu 2 Geliyor!

Masomo’nun üzerinde çalıştığı Online Kafa Topu 2, yepyeni bir arayüz ve geliştirilmiş oynanış özellikleriyle çok yakında oyunseverlerle buluşacak!

Bundan 3 sene önce, yani 2014 yılında İzmo Bilişim çatısı altında üretilen günümüzün en popüler yerli mobil oyunlarından biri olan Online Kafa Topu, Masomo ile güçlenmesinin ardından yenileniyor. Dünya genelinde 25 milyon gibi oldukça yüksek bir indirme barajını aşan Online Kafa Topu, yeni versiyonu Online Kafa Topu 2 ile yepyeni özellikler, daha gelişmiş dinamikler ve tamamen değişmiş yenilikçi arayüzü ile OKT heyecanını katlayacak.

Şu anda 90’a yakın ülkede sevilerek oynanan Online Kafa Topu, dünya genelinde yayılmış 100’e yakın sunucusuyla önemli bir altyapıya da sahip olmasıyla yerli yapım mobil oyunlar arasında dünya genelinde başarıya ulaşmış oyunların başında geliyor.

OKT’yi seri haline getirecek Online Kafa Topu 2 ise oyuncuları büyük bir titizlikle geliştirilmiş olan karakter seviye tecrübesi bekliyor. Tamamı profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından tasarlanan bu sistem ile OKT 2 oyuncuları yeni özel güçleri kullanabilmek için belirli bir seviyeye ulaşmış olmaları gerekecek. Böylelikle daha çekişmeli ve seviye sisteminin olacağı OKT 2, daha heyecanlı, daha güzel ve daha rekabetçi olacak.

Online Kafa Topu 2’ye eklenen söz konusu bu karakter geliştirme özelliği ve özel güçlerin bu gelişime entegre edilmiş olması ile ilk Online Kafa Topu’ndaki uzun süreli hedef eksikliğini gidermiş olacak. Masomo ekibi oyunu geliştirerek daha heyecanlı hale getirmelerine rağmen ilk oyundan alıştığınız ortam ve heyecanı da koruyacağını belirtiyor.

Karakter gelişimi olması sebebiyle sizleri daha fazla oyuna bağlayacak ve oyundaki OKT karakteriniz ile bağlılık oluşturacak Online Kafa Topu 2, eklenen yeni içerik ve özellikler ile daha uzun süreli bir oyun deneyimi sunacak.

Bu yılın Mayıs ayında piyasaya çıkması planlanan Online Kafa Topu 2, daha sözünü etmediğimiz birçok yenilik ve sürprizleri de beraberinde getirecek.

Webtekno ekibi olarak da oynamaktan fazlasıyla heyecan duyduğumuz Online Kafa Topu’nun yenilenen versiyonu ile alakalı gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.