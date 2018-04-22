Masomo tarafından uzun uğraşlar sonucu tamamlanan Kafa Topu 2 (Head Ball 2), App Store ve Play Store'da yayına girdi. Online Kafa Topu 1 oyuncularının merakla beklediği oyun, bir öncekine nazaran birçok yeni özellik barındırıyor.

Yaklaşık olarak 4 sene önce İzmo Bilişim tarafından piyasaya sürülen ve o tarihten bu yana milyonlarca kişi tarafından oldukça sevilen Online Kafa Topu'nun ikinci oyunu yayınlandı. 1 sene önce Masomo ortaklığıyla farklı bir seviyeye çıkartılan Online Kafa Topu, Euro 2016 konseptiyle de güncel futbol olaylarının tam ortasında yer alıyordu. Yıllar süren çalışmalar sonucu yeni oyunu ortaya çıkartan Masomo, spor oyunlarını alt üst edecek özelliklere sahip Kafa Topu 2’yi yayına soktu.

Oyuncuların sevdiği futbolcuları karakter olarak seçebildikleri Kafa Topu 2, onları farklı aksesuarlarla donatabiliyor. Kendi futbolcusunu yaratan oyuncular, online olarak dünyanın dört bir yanından rakipleriyle kıran kırana maçlar çıkartabiliyor. Tüm maçlarını kazanmak isteyen oyuncular, farklı karakterleri ve aksesuarları bir araya getirebiliyor ve süper bir futbolcuya sahip olabiliyor.

Bununla birlikte Kafa Topu 2, rakiplerini mağlup etmek isteyecek oyuncular için defansif ve ofansif başlıklar içerisinde 18 farklı süper gücün kullanılmasını sağlıyor. Maçın kritik anlarında kullanılabilen bu süper güçlerle bir anda büyük bir avantaj yakalanabiliyor. Ayrıca oyun içerisinde bulunan kart paketlerini açan oyuncular, hayalindeki futbolcuyu yaratabilmeye bir adım daha yaklaşıyor. Facebook hesabıyla da giriş yapılabilen Kafa Topu 2, oyuncuların takım oluşturmasına ve ortak görevler yapılmasına da olanak sağlıyor.

Oyunun hem iOS hem de Android için indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.