Online Matbaa Tercih Etmek İçin 4 Sebep

Birçok artı yönü ile işlemlerinizi çok daha kısa sürede yapabileceğiniz online matbaa hizmetlerini neden tercih etmeniz gerektiğini 4 sebebi ile açıklıyoruz

Yeni teknolojilerin eskilere göre daha çok tercih edilmesinin temelinde sunduğu avantajlar gelmektedir. Bir teknoloji sadece yeni olduğundan değil daha kaliteli, hızlı ve fonksiyonel olduğundan tercih ediliyor. Matbaa sektöründe meydana gelen yenilikler hem makine hem de işleyiş açısından farklılıklar sunuyor. Gelişen matbaa teknolojileri internet dünyası ile bir araya gelerek hızlı ve etkili çözümleri her noktaya ulaştırmayı başarıyor. Online matbaa tercih etmek için pek çok neden yer alsa da bu nedenlerin bazıları fazlasıyla öne çıkıyor. Önde gelen online matbaalardan birisi olan matbuu.com bunun avantajlarını şu şekilde sıralamış:

Zamandan Tasarruf

Online matbaa kullanımı geleneksel matbaacılıktan çok daha hızlı sonuçlar vermektedir. Geleneksel yöntemlerde baskı süreci tasarımın hazırlanması, matbaaya gönderilmesi, tasarımın kabul edilmesi ya da revize edilmesi ve nihayetinde baskının yapılması şeklinde ilerler. Online matbaa ise bu süreçlerin daha hızlı ilerlemesini sağlamanın yanı sıra hazır ürünler ve tasarımlar ile sürecin kolaylaşmasında etkilidir. Tasarımların iletilmesinden baskıların teslimine kadar her zaman hızlı çözümler sunan online matbaacılık geleneksel yöntemler yerine daha sık kullanılmaktadır.

Ekonomik Çözümler

Fiziksel mağazacılık da olduğu gibi online matbaacılık da pek çok maliyeti ortadan kaldırdığından dolayı fiyatlandırmada daha esnek olabilmektedir. Online matbaacılıkta maliyetleri azaltan tek şey fiziksel bir mağazanın olmaması değildir. Matbaanın baskı merkez mutlaka olduğundan dolayı fiziksel bir yapılanması bulunmaktadır. Ancak online matbaacılık baskı siparişinden teslimatına kadar geçen süreçte pek çok iş gücünü ortadan kaldırdığından dolayı hem insana bağlı hataların önüne geçmekte hem de maliyetleri azaltmaktadır. Azalan maliyetler birlikte kaliteyi de ters orantı ile arttıran online matbaacılık yeni nesil iş modelleri arasında oldukça başarılı olmaktadır.

İletişim Problemlerin Giderilmesi

Matbaacılık sürecinde iletişim sorunları pek çok firmanın yakındığı sorunlar arasında yer almaktadır. Tasarım yada baskı sürecinde doğru iletişim kurmak kaliteli bir sonuç almak açısından çok önemlidir. İletişimin telefon üzerinden devam etmesi her defasında farklı bir temsilci ile görüşmek sürecin yavaşlamasına ve süreçte sorunlar ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Online matbaacılık ise tüm süreçlerin tek bir panelden, müşteri numarası ile aşama aşama takibini mümkün kıldığından dolayı oldukça verimli iletişim kurulmasını sağlar.

Hazır Tasarım ve Şablonlar

Online matbaacılık herkes için uygun çözümler sunmayı hedefleyen bir iş kolu olarak ortaya çıktığından dolayı bünyesinde tasarımcı çalıştırmayan firmalar, avukat, doktor gibi bireysel çalışanlar veya freelance çalışanlar için hazır tasarım ve şablonlar sunmaktadır. Tasarım sürecinin baskıda en önemli süreçlerden birisi olduğu göz önüne alındığında online matbaacılığın sunduğu hazır tasarım ve şablonların önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Online Matbaacılık Hizmeti Alırken Bilmeniz Gereken Matbaa Terimleri

Damla Lak: Küçük yüzeylerle kabartma efekti oluşturmak için kullanılan yöntemdir. Gözle rahatlıkla görülebilen parlak ve kabarık yüzeyler elde etmek için kullanılır.

Dijital Baskı: Dijital ortamlarda hazırlanan tasarımların lazer teknolojisi ya da ink-jet teknolojisi ile basılmasını sağlayan yönteme dijital baskı denilmektedir.

Dispersiyon Lak: Ofset baskıların bozulmaması ve uzun ömürlü olması için dispersiyon lak uygulanmaktadır.

DPI: Görüntüleme ve baskı araçlarında kullanılan ölçü birimidir. Baskı tekniklerinin hepsinde farklı DPI kullanılmaktadır. Ofset baskı 300, dijital baskı 72 ila 100 aralığında DPI tasarımlarla yapılmaktadır.

Efekt Lak: Vurgu yapmak amacıyla görsel ya da metinler üzerine baskı sonrasında yapılan uygulamadır.

Filigran: Kurumsal ürünlerde özellikle tercih edilen ürünlere hem resmiyet hem de kurumsallık kazandıran baskıda geri planda kalan ama ışığa tutulduğunda ya da doğru açı ile görülebilen yazı ve görsellere su yolu ya da filigran adı verilmektedir.

Gofre: Kağıt üzerinde yapılan kabartma işlemidir, metal levhalara aktarılan yazılarla kağıda baskı yapılarak elde edilir.

Hamur Kağıt: Kil ile kaplanmış kağıtlara verilen isimdir. Farklı gramajlar vardır, 1. Hamur olarak da bilinmektedir.

Kuşe Kağıt: Yüzeyi kaplama yapılarak kalitesi arttırılan kağıtlara kuşe kağıt denilir. Farklı gramajları ile birlikte mat ve parlak seçenekleri bulunmaktadır.

Lak: Baskıyı korumak ve daha parlak bir görünüm elde etmek için kullanılan yöntemdir. Kullanım şekline ve yerine göre farklı çeşitleri vardır.

Ofset Baskı: Kalıba çıkarılan içeriklerin önce kauçuğa sonrada kağıda transferi ile yapılan baskı tekniğidir. Tabaka ve Web ofset olarak iki çeşidi vardır.

Selefon: Baskıyı koruma için yapılan laminasyon yöntemidir. Uygulamada elde edilen görünüme göre mat veya parlak gibi çeşitleri vardır.

Serigraf Baskı: Kalıp içerisinden boya geçirilerek uygulanan baskı tekniğidir. Su bazlı, solvent bazlı gibi uygulamada kullanan boya çeşitleri vardır. Kağıttan metale kadar her yüzeyde uygulanabilen bir yöntemdir.