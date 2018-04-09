Önümüzdeki 10 Yıl İçinde En Zenginler Daha da Zengin Olacak

En zengin %1'lik dilim 2030 yılına kadar dünyadaki servetin neredeyse üçte birine sahip olacak.

Birleşik Krallık House of Commons Kütüphanesi'nin raporlarına göre araştırmacılar, dünyadaki refahın en üst seviyeye ulaşması konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığı ve dünyadaki dengeler yeniden oluşturulmadığı sürece önümüzdeki 10 yıl içinde insanlarda oluşacak güven ve öfke problemleri konusunda uyardı.

The Guardian'ın yayınladığı rapora göreyse 2008 mali çöküşünden bu yana devam eden 'popüler kültür'deki trendler önümüzdeki 10 yıl içinde de devam ederse, şu anda dünyanın en zenginleri olarak görülen %1'lik kesim, dünya servetinin %64'üne sahip olacak.

"Dünyanın en zengin %1'lik kısmı 2017 yılında, küresel servetin %82'sini aldı. En fakir, öteki yarının ise servetinde herhangi bir değişiklik olmadı."

Veriler gösteriyor ki, 2008'den bu yana süper zenginler olarak adlandırılan %1'lik kesmin serveti her yıl ortalama %6 büyüyor. Araştırmacılarsa bu konuya: "Ekonomimizin nasıl ilerleyeceğine dair kuralları yeniden yazmak için herhangi bir adım atmazsak, kendimiz için iyi ve eşit olmayan bir geleceğe mahkum olacağız." dedi.

Sizce bu %1'lik kısımdakiler hangi şirketler ve insanlık bu büyümeyi durdurabilecek mi? Lütfen, bu konuya dair fikirlerinizi bizlerle paylaşın.