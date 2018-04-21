iPhone SE 2’de Kulaklık Girişi Olmayacak mı?

Bildiğiniz gibi Apple, önümüzdeki ay yeni bir iPhone SE tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak gelen bilgilere göre, Apple’ın küçük akıllı telefonunda hayranlarını hüsrana uğratacak bir özellik eksik.

Teknoloji devi Apple, 2016 yılında tanıttığı ve şimdiye kadarki en güçlü 4 inç dediği telefonuna yeni bir model ekliyor. iPhone SE 2 adının verileceği ifade edilen akıllı telefonun önümüzdeki ay çıkması beklenirken, firmadan bir de kötü haber geldi. Yeni iPhone SE’de bir kulaklık giriş bölgesinin bulunmayacağını ifade eden sızıntılar, akıllı telefonu almayı düşünenleri bir miktar hayal kırıklığına uğrattı.

Neredeyse bir yıldır sürekli gündeme gelen 4 inç ekranlı iPhone SE, özellikle fiyat uygunluğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Çok karmaşık bir telefon istemeyen kullanıcıların tercihi olan bu telefonun yeni modelinde, bir jak bölgesinin açılmadığı ifade ediliyor.

Apple, çıkaracağı yeni model telefonda bir kulaklık girişi açmamış olsa da, kullanıcılarına bu bağlamda kablosuz kulaklık gibi farklı kullanım kolaylıkları da sunacaktır. Diğer yandan iPhone SE’nin, Apple’ın diğer çıkardığı yeni akıllı telefonlarda olduğu gibi Qi kablosuz sarj özelliğine de sahip olması bekleniyor.

Daha güçlü bir A10 Fusion işlemcinin de kullanılması beklenen akıllı telefonun, WWDC’den bir ay önce yani Mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada gelen bilgilere göre Apple lansmanı için şimdiden hazırlıklara başladı.