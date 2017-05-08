Önümüzdeki Aylarda iPhone 7'ye İndirim Gelebilir!

Morgan Stanley analistlerinin yaptığı araştırmaya göre Apple, sonbahar döneminde iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazlarında önemli bir indirime gidebilir.

Her gün gelen yeni bir iPhone 8 sızıntısı haberiyle birlikte Apple CEO'su Tim Cook yaptığı bir konuşmada bu durumdan rahatsız olduğunu, yeni modelle ilgili beklentiler nedeniyle iPhone 7 ve iPhone 7 Plus satışlarında durgunluk yaşandığını söylemişti. Tim Cook'un bu açıklamalarından yola çıkarak konuyla ilgili araştırmalar gerçekleştiren dünyanın en ünlü yatırım bankalarından Morgan Stanley'nin analisti, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın fiyatlarıyla ilgili önemli bir tahminde bulundu.

Morgan Stanley'den Katy Huberty'nin Tim Cook'un yaptığı konuşma üzerine yaptığı analize göre Apple, yeni iPhone 8 hakkında hem beklentilerden hem de sızıntılardan dolayı iPhone 7 cihazlarını istediği kadar satamıyor ancak öte yandan yeni modelle ilgili heyecan yaratmak için de çalışıyor. Bunun üzerine Huberty, Apple'ın sonbahar sezonunda büyük bir indirimiyle iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın satışlarını arttırabileceğini söylüyor.

Açıkçası Apple'ın bir 'prestij' markası olduğunu hesaba katarsak telefonun yüksek satış adetlerine ulaşmasının asıl nedeni sabit bir fiyata sahip olmasıydı. Eğer Apple böyle bir hamle yaparsa, Android üreticilerinin aksine marka itibarı konusunda bir eksi yaşayabilir.