Önümüzdeki Bölüm Bir Stark'ı Öldürecek Hançer Teorisi!

Game of Thrones'un yeni bölümünde bir Stark'ın ölümünü görebiliriz. Üstelik bizzat Littlefinger'ın elinden.

Game of Thrones’un bitmek tükenmek bilmeyen karakterleri herkesi yeni teoriler üretmeye zorluyor. Bu noktada yeni bir teori daha ortaya atıldı. Kraliçe’nin Adaleti bölümünde olan konular ve 4. bölüm fragmanından da edinilen bilgilerin ışığında Catspaw Dagger hakkında çok önemli bilgiler var. Bu bıçak o kadar önemli ki ilk sezondan beri sürekli karşımıza çıkarak birçok olaya karıştı. Henüz sezon 1’in The Kingsroad bölümünde şu anda 3 gözlü kuzgun olan Bran Stark’ı öldürmeye çalışan kişinin elinde bulunan bu bıçak, Catelyn Stark tarafından savuşturulsa da Stark hanesinin baş belası olmaya devam etti.

Bu olayı kimin yaptığını bulmak için bıçağı Littlefinger’a(Baelish) getiren Catelyn, Littlefinger’ın söylediğine göre oğlunu Tyrion Lannister’ın öldürmeye çalıştığını öğrenmişti. Tyrion’a iftira atan Baelish ilk sezonun sonlarına doğru hançeri Ned Stark’ın boğazına tutarak tarafını daha o dönemde belli etmişti.

Bunlar çok geride kaldı neden ortaya çıkıyor diyebilirsiniz. Hemen söyleyelim Sezon 7’nin hızlı ilerlemesi dışında bu hançer yeniden ön plana çıkıyor. Sam’in Valyrian Çeliği hakkında okuduğu kitapta da gözüken bu hançer, ufak bir kaç araştırma ile yeniden Littlefinger’ın elinde gözüktü.

Bran’in artık üç gözlü kuzgun olmasından dolayı tüm işi kumpaslar yaparak ilerleten Littlefinger çok ciddi bir sıkıntıya düşüyor. Yaptığı herşeyi ortaya çıkarabilecek Bran’e karşı Baelish ne yapacak? Önümüzdeki hafta birisi için çıkacak bıçak Bran’e çıkacak gibi duruyor.

Zaten HBO Nordic’in sezon 7 için ortaya çıkardığı promosyonlarda birinci parça olan bu özel bıçak Bran’i öldürür mü bilinmez, ancak birisini öldüreceği kesin. Bütün tahminler o bıçağın şu anda bütün hızıyla Winterfell’e gelen Arya Stark’ın eline geçeceğini gösteriyor. Zaten iğnesi ile son derece mutlu olan Arya, Valyrian çeliğinden yapılma bıçakla son derece çılgınca şeyler yapabilir.

Ak gezenlere karşı çok büyük bir koz olan Arya, en azından bir ak gezeni aradan çıkaracak gibi duruyor. Üstelik Bran’i öldürmeye hazırlanan Bealish’in elinden bu bıçağı almak çok hoş olacaktır.

Peki, sizce bu özel hançer kimin canını alacak, ya da şöyle soralım. Bu bıçak sizce kimin canını almalı?