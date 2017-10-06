Bir Asteroid, Ay’dan 8 Kat Daha Yakın Geçecek!

Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 8’de 1’i kadar yakınlaşacak dev asteroid için NASA, olası felaket senaryolarını gözden geçireceğini söyledi. Bu gelecekte yaşanması muhtemel felaketlere daha hazırlıklı olmamızı sağlayacak.

Saniyede 14 kilometrelik hızıyla Dünya’ya yaklaşan asteroid 2012 TC4, 12 Ekim'de yaklaşık 43.500 kilometrelik uzaklıktan geçiş yapacak. NASA’nın geçtiğimiz Temmuz ayında yayınladığı tahminlere göre, son 5 yıldır takipte olan cismin Dünya için bir tehdit oluşturmayacağı belirtiliyor. Ancak bilim insanları geçişi çok yakından gözlemleyerek, olası bir tehlikede alınabilecek önlemleri simüle edecekler.

NASA’nın hesaplamalarına göre asteroidin 10 ila 30 metrelik bir çapa sahip olduğu belirtiliyor.

Bu boyutlardaki bir asteroid daha önce oldukça yakından geçmiş ve yaklaşık 1.200 kişinin yaralanmasına neden olmuştu:

Chelyabinsk Olayı olarak kayıtlara geçen yakınlaşmada binlerce evin pencereleri patlamış ve bu durum, yaralı insan sayısını arttırmıştı. Bu olaya neden olan asteroid atmosferimize girmeden önce yaklaşık olarak 10.000 ton ağırlındaydı ve atmosfere girince parlak bir şekilde yanarak kütle kaybetmesine rağmen şiddetli bir şekilde yeryüzüne çarpmıştı. Rusya’da gerçekleşen olay, Kazakistan’ın bile bazı bölgelerinden gözlemlenebilmişti.