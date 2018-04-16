Spotify Mobil Uygulamasının Geleceğini Açıklayacak

Arayüz ve özellikler konusunda yenilecek Spotify uygulamasının ayrıntıları 24 Nisan tarihinde açıklanacak.

2008 yılından beri bir çok ülkede hizmet veren popüler online müzik platformu Spotify, mobil uygulamasındaki arayüzde bir dizi değişiklik yapacak. Bu haberin söylentisi bile yıllardır kullanan kişileri alışkanlıkları değişeceği konusunda üzdü. Ayrıca yeni arayüz çok büyük bir kesim tarafından merakla bekleniyor.

Etkinlik ve ürün geliştirme sorumlusu Babar Zafar, Spotify baş sorumlusu ve araştırma sorumlusu Troy Carter ve ar-ge yetkilisi Gustav Söderström olmak üzere Spotify’ın üç önemli ismi yeni arayüzle ilgili çeşitli sunumlar yaparak tanıtacaklar. İlk olarak birkaç hafta önce ortaya atılan dedikodularla ilgili olarak başlayan güncelleme tahminleri sosyal medyada gündem haline geldi.

Hepinizin bildiği üzere bu yıl büyük bir güncelleme yapan Snapchat kullanıcıların büyük tepkisiyle karşılaştı. 24 Nisan tarihinde duyurulacak güncelleme umarız Snapchat benzeri olaylara yol açmaz. Arayüz konusunda resmi açıklama yapılmadı, bu nedenle tahmin etmek de oldukça güç.

Ancak özellik konusunda ses kontrolünün ekleneceği ve kullanıcıların uygulamayı çok daha hızlı kullanmasını sağlayacak değişikliklere gidileceği düşünülüyor. Bloomberg tarafından paylaşılan bir habere göre özellikle mobil cihazlar üzerinden ücretsiz aboneliklerle erişen kullanıcılar için çeşitli iyileştirmeler yapılacak. Peki, siz Spotify uygulamasında neyin değişmesini isterdiniz?