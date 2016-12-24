Önümüzdeki Yıl Türkiye'de Akıllı Telefon Fiyatları Daha Çok Artacak!

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı, AA'ya yaptığı açıklamada olası ÖTV düzenlemesinin ve kur artışıyla birlikte önümüzdeki yıl akıllı telefon fiyatlarının yükseleceğini açıkladı.

Ülkemizde akıllı telefon fiyatlarına baktığımızda dünyada akıllı telefonların en pahalı satıldığı ülkeler arasında oynuyor, hatta zaman zaman iPhone'un en pahalı olduğu ülkeler listesinde zirveye oynuyoruz.

Hepimiz umutla akıllı telefon fiyatlarının daha makul seviyeye gelmesini beklerken, ne yazık ki beklentilerimizin tam tersi oluyor ve teknolojik cihazların fiyatlarında artış devam ediyor. Görünüşe göre 2017 yılı, akıllı telefon fiyatlarındaki ciddi artışı da beraberinde getirecek.

AA muhabirine açıklamada bulunan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Sinan Ekşi, yeni ÖTV zammının ve kur artışının akıllı telefon fiyatlarını ciddi anlamda vururken normal fiyatı 1TL olan telefonun KDV ve ÖTV ile birlikte 189,98TL'nin altında satılmayacağını söyledi. Aynı zamanda Ekşi, bu tarz zamların özellikle ekonomik segmentte yer alan telefonları vurduğunun da altını çizdi.