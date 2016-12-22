Önümüzdeki Yıl, Zamana 1 Saniye Daha Eklenecek!

Gittikçe daha yavaş dönmeye başlayan Dünya’ya iki yılda bir saniye eklemesi yapılıyordu, aynı işlem bu yıl da yapılacak. Peki saniye eklenmesi ne anlama geliyor?

1 Ocak tarihinde dünya genelinde saatlere aynı anda 1 saniye eklenecek. Saat 00:59:59’u gösterdiğinde 1 saniye sonrası 01:00:00 değil 00:59:60’ı gösterecek ve ardından 01:00:00 olarak devam edecek. Ekstra saniye uygulaması 1972 yılından beri hemen hemen iki yılda bir gerçekleşiyor, 1 Ocak 2017’de ise 27. kez yapılacak.

Peki bu işlem neden gerekli?

Bildiğiniz üzere Dünya, kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlıyor. Yalnız çok daha detaylı bir gözlem yapılınca dönüş için biraz daha uzun zaman gerektiği görülüyor. Dünya genelinde zamanı belirleyen atom saatleri Dünya’nın dönüşüyle oluşan gece-gündüz ritmine arada zaman farkı olmayacak şekilde, paralel olarak ilerleyebilsin diye ekstra saniye uygulanarak bu denge sağlanıyor. Biraz daha geniş çaplı düşünecek olursak Güneş, bundan birkaç milyon yıl sonra öğlene doğru doğacak.

Bu uygulamanın sonuçları neler?

Gündelik yaşantımızda bu 1 saniyelik eklemeleri fark etmemiz elbette mümkün değil. Çoğu saat, bu eklemenin üstesinden geliyor fakat bazı hizmetlerine saniye saniye hesaplayan firmalar sorun yaşayabilir. Hatırlarsanız 2012 yılında birçok internet sitesi çökme noktasına gelmişti, hatta Avustralya Havayolları firmalarından Quantas’ın rezervasyon sistemi çökmüştü.

Peki buna bir alternatif söz konusu olabilir mi?

Uygulamanın hem sürdürülmesi hem de kaldırılması yönünde farklı görüşler hakim. Rusya ve İngiltere ekstra saniye eklenmesini destekliyor, fakat ABD ve Japonya kaldırılmasını istiyor. Bazı zaman uzmanları, her iki yılda bir 1 saniye eklenmesindense bir kerede 1 dakika eklenmesini talep ediyor. Alman Fiziksel ve Teknik Test Enstitüsü'nden (PTB) Andreas Bauch ise bu talebi "1 saniye bile bazıları için sorun yaratıyorsa, 1 dakika çok daha kötü olabilir” şeklinde ‘olumsuz’ olarak değerlendiriyor.