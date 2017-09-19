Önümüzdeki Yıllarda Telefonlarda Göreceğimiz 3 Teknoloji!

Yakın gelecekte bizlerle olacak 3 telefon özelliğini derledik. Bu özellikler, şu anda kullandığımız telefonları çok farklı bir boyuta taşıyacak.

Telefon sektörü yıllar içerisinde çok değişti. Yaklaşık 10 yıl önce başlayan “akıllı telefon” pazarı, 2017’nin sonuna yaklaştığımız bu günlerde yeni içerikler üretmeye devam ediyor. Bugün sizlere akıllı telefonların kaderi olan 3 özellikten bahsedeceğiz. Bu özelliklerin, önümüzdeki dönemde çıkacak telefonlarda olması bekleniyor. Hep beraber gelecekte bizleri nelerin beklediğine bakalım.

Holografik Ekranlar

Teknolojinin geldiği son noktayı temsil edecek RED Hydrogen One’larda göreceğimiz yeni bir teknoloji, telefonlarda holografik ekran devrini açmaya geliyor. Şu anda telefon hakkında pek bir şey söyleyemiyoruz, ancak çok yakında 1.195 dolardan başlayan fiyat etiketi ile birlikte holografik görüntüyü sunacak bir telefona sahip olabileceğiz. Elbette, teknoloji ile birlikte bu teknolojiyi destekleyen medyanın da sunulması gerekiyor.

Razor Sharp

Razor, oyun konsolları ile telefonları birleştirmeyi hedefliyor. Yeni bir premium telefonu hayatımıza sokmak isteyen firma, Nexbit gibi firmaları satın aldıktan sonra, Nintendo Switch vb. oyun konsolları ile telefonları birleştirmek istiyor.

Burada holografik ekranlar veya başka şeyler yok, ancak telefonda oynamaya donanımın yetmediği bazı noktalara çözüm olarak çok daha uzun ömürlü bir pil performansı sunmak isteyen Razor Sharp, bunu bir şekilde gerçekleştirecek. Ancak gelecekte telefonlardan ayrı olarak el konsolları çıkacağını pek sanmıyorum. İnsanlar zaten ceplerinde taşıdıkları bir cihazla tüm işlemlerini yapmak isteyeceklerdir.

Katlamanın Zamanı Geldi

Katlanabilir telefonlar hala hayal olabilir, ancak gerek Lenovo gerekse de Samsung, bu konuda çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyorlar. Katlanabilir OLED ekranlar şu anda tamamiyle gerçek ve seri üretime geçmeye çok yakın bir teknoloji olarak gözüküyor.

Şu anda bu teknolojiyi seri üretime geçirme konusunda en iddialı firma Lenovo gibi gözüküyor. Gelecekte, telefonların ekranlarını veya işlemcilerini geliştirmek yeterli olmadığında yeni geçiş evresi bu ekranlarda olacak.