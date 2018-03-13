Önümüzdeki hafta cuma günü vizyona girecek Gerçek Kesit: Manyak filminin ilk fragmanı, biraz geç de olsa yayınlandı.

Bir dönem tüm Türkiye’yi televizyon karşısına kilitleyen gerçek hikayelerden oluşan “Gerçek Kesit” isimli dizi, önümüzdeki hafta film versiyonuyla yeniden hayat buluyor. 23 Mart’ta, yani tam olarak 10 gün sonra vizyona girecek Gerçek Kesit: Manyak filminin ilk fragmanı da yayınlandı. Filmin çıkmasına az bir süre kala yayınlanan fragman, bizlere güzel bir nostalji yaşattı.

Leyla ile Mecnun’un yönetmeni Onur Ünlü tarafından yönetilen Gerçek Kesit: Manyak, annesine aşırı düşkün bir adamın hayat hikayesini anlatıyor. Annesine düşkünlüğü iyiden iyiye saplantı haline gelen Rıza karakterinin yer aldığı film, bu karakterimizin annesi ile bağının kendi hayatını nasıl etkilediğini anlatıyor.

Rıza’nın annesinden dolayı evlenmeme isteği karşı apartmana taşınan Serpil sayesinde değişmeye başlar. Rıza, bu değişimden dolayı büyük bir suçluluk duyacaktır. Bu suçluluk duygusu Rıza’nın gerçek ile hayali ayırt edememesini sağlar. Annesi ölmüş olmasına rağmen öldüğünü fark etmeden yaşantısına devam eden Rıza, bu zorlu süreçte Serpil’le bir ilişki kurmaya çalışacaktır.

Gerçek Kesit dizisinde yer alan Sarı Bıyık karakteriyle tanınan Cahit Kaşıkçılar’ı gördüğümüz film, Onur Ünlü’nün o bilindik komedi-macera tarzının üzerinde geçecek olsa da, ufak bir korku-dram türüne de kayacak gibi duruyor. Gerçek Kesit: Manyak, 23 Mart 2018’de vizyona girecek.