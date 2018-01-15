İnternet Dizisi Dudullu Postası’nın İlk Fragmanı Yayımlandı

Ünlü mizah dergisi Penguen’in sevilen karikatürü Dudullu Postası’nın dizi uyarlamasına ait ilk fragman yayımlandı.

2017’nin en aktif isimlerinden olan Onur Ünlü, 2018’de de işlerine tam gaz devam edecek gibi duruyor. Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı Dudullu Postası’na ait ilk fragman yayımlandı. Adeta şöhretler geçidi gibi oyuncu kadrosu bulunan internet dizisinde Hazar Ergüçlü, Taner Ölmez, Erkan Can, Güven Kıraç, Bülent Şakrak, Ahmet Rıfat Şungar, Aslı Bekiroğlu, Levent Tülek, Özgür Emre Yıldırım, Ayda Aksel gibi isimler yer alıyor.

Türkiye’nin ünlü mizah dergisi Penguen’de yayımlanan Dudullu Postası’nın uyarlaması olacak dizi; Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da, Masum, 7 Yüz, Sahipli gibi birbirinden iddialı internet dizilerinin bulunduğu BluTV’de yayımlanacak.

İlk sezonu her bölümü 45-50 dakika olacak şekilde 14 bölüm şeklinde planlanan Dudullu Postası’nın senaryo koltuğunda Penguen’in Dudullu Postası bölümünün geliştiricisi Serkan Yılmaz, Ekran Yılmaz ve Funda Alp yer alıyor. Karikatürde olduğu gibi son derece ilginç olayların yaşandığı küçük bir semtin, Onur Ünlü absürtlüğüne sahip hikayelerini izleyeceğiz. Onur Ünlü, bilmeyenleriniz için efsane Türk dizisi Leyla ve Mecnun’un senarist ve yönetmenliğini yapmış bir isim.

Dudullu Postası, Penguen’in en başarılı işlerinden birisi olarak gözüküyor. Haliyle, böyle özel bir şeyin başarılı bir şekilde uyarlanması gerekiyordu. Dizinin yayımlanan fragmanına göre karikatürün o kendine has başarılı tarzı diziye de aktarılmış gibi duruyor. Bu kadar kaliteli bir oyuncu kadrosunun internet dizisi için toplanması, önümüzdeki senelerde televizyon sektörünün gideceği noktayı az çok görmemizi sağlıyor. Peki, sizler fragmanı izlediyseniz Dudullu Postası’nı beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum.