Oo Bu Hiç Olmadı: iPhone 8'ler 2018'e Ertelenebilir!

Sızdırılan sağlam kaynaklara göre, iPhone 8'in seri üretimi 2018'e kalabilir. Ayrıca, bu sene iki farklı iPhone modelinin duyurulması bekleniyor.

Apple’ın dev telefon markası iPhone, bu sene 10. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Durum böyle olunca birçok kullanıcı özel sağlam bir telefonun çıkmasını bekliyor. Ancak, Apple söylenti fabrikasından başka bilgiler gelmeye başladı. Şirket bu sene iki farklı iPhone çıkaracak. Bunlardan birisi iPhone 7’nin üzerine OLED ekran, kablosuz şarj ve farklı özellikler ekleyerek gelecek iPhone 7S ve herkes tarafından konuşulan iPhone 8 isimli telefon olması.

Ancak bu söylentiler ile beraber ortaya atılan başka iddialar da bulunuyor. iPhone 8’in üretiminin sonbaharda, normalden çok daha gecikmeli olarak çıkacağı düşünülüyor. Business Insider’a göre, yeni iPhone 8 modelini 2018 yılına kadar göremeyebiliriz. Deutsche Bank’da konuya ilişkin birkaç araştırma yaptı. Araştırma notuna göre birkaç tedarik zincir raporu, kilit bileşen sıkıntısı ve teknik zorlukların, telefonu sonbahara kadar ertelenmesini sağlayabilir. Deutsche Bank’ın Foxconn’daki kaynaklarına göre Apple, sonbaharda güncellenmiş bir iPhone 7S ve 7S Plus’ı sunmayı hedefliyor.

Bu gecikme, yapılan başka araştırmaların sonuçlarıyla da örtüşüyor. iPhone’un bu sene 10. yılı olduğu için Apple’ın bir şeyler planladığını biliyoruz ancak telefonun ne zaman çıkacağı hakkında net bir bilgi yok. KGI Securities’de Apple analisti olan Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 8’in seri üretime başlaması Ekim veya Kasım aylarını bile bulabilecek.