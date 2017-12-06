Geçtiğimiz Mart ayında General Motors’tan Opel’i 2,3 milyar Dolar’a satın alan Fransız PSA Grubu (Peugeot), kandırıldıklarını iddia ederek ödedikleri paranın yarısını geri istiyor.

Reuters’in aktardığı bilgilere göre PSA, Opel marka araçların karbon emisyon değerlerinin beklenenden çok daha yüksek çıkması sebebiyle çok ciddi bir ceza ile karşı karşıya kalabileceklerini belirterek General Motors’tan 600 ila 800 milyon Euro arasında bir para talep ediyor.

Avrupa Birliği, daha önce yapmış olduğu açıklama ile 2020 ila 2021 yıllar arasında günümüzde 130 gram olan karbon salınım limitini 95 grama düşürecek. Bu limiti aşan araçlar ise AB ülkelerinde satılamayacaklar.

GM’nin genel sözcüsü David Caldwell konuyla ilgili bir açıklamada bulunmazken PSA, GM’nin Opel’i satarken emisyon değerleri konusunda kendilerini yanlış yönlendirdiklerini savunuyor. PSA’nın CEO’su Carlos Tavares, yaşadıkları olayla ilgili şu şekilde konuştu: "Anlaşmayı imzaladıktan birkaç hafta sonra karbon emisyonu rakamları hakkında bir yanlışlık olduğunu anladık."

Olayın ardından ekiplerinin üretim ve satışı yeniden tasarladıklarını belirten Tavares, "Eğer AB'nin verdiği karbon sınırını karşılayamazsak çok büyük ceza alırız ve bu cezalar şirketin varlığını bile tehdit eder hale gelir" şeklinde konuştu.

Daha önce GM, Chevrolet Bold isimli modeli emisyon değeri istenen seviyede olmadığı için otomobil başına 10 bin Euro ceza ödemişti.