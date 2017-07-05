Kısa süre önce Take Two ile ters düşen Open IV, bugün yaptığı açıklamayla uzun süredir uğraştığı Liberty City modunu iptal ettiğini açıkladı.

GTA V cephesinde Take Two’nun Open IV’ü kapatarak ortalığı karıştırması ve sonrasında Rockstar’ın durumu zar zor toparlamasının ardından Open IV’den bir üzücü haber daha geldi. Kısa süre önce duyurusunun yapıldığı ve herkes tarafından çok sevilen GTA V Liberty City modu, ne yazık ki iptal edildi. GTA IV’ün New York’tan esinlenerek yapılmış Liberty City haritasını GTA V’e ekleyerek oyunculara güzel bir nostalji yaşatmayı hedefleyen Open IV, Rockstar’ın mod politikasına aykırı olduğu için bu modu kapatma kararı aldı.

Uçakla deniz üzerinden giderek ulaşabileceğiniz Liberty City, GTA V’in haritasından daha küçük ama daha detaylı bir haritaya geçmek isteyenler için muhteşem bir alternatif olacaktı.

Rockstar Games’i birçok açıdan takdir etsek de şu anda tüm gücünü GTA Online’a yatırmış olması birçok oyuncuyu üzüyor. Rockstar yalnızca online moda bol paralar kazanacağı içerikler çıkarmak yerine, GTA IV haritasını tek oyunculu moda veya Online moda getirebilir. Madem GTA 6’yı daha uzun süreler bekleyeceğiz, şirket en azından bu şekilde oyuncuları memnun edebilir.

Open IV’ün hazırladığı bu güzel mod çıksaydı hangi haritada aktif olurdunuz?