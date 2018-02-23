OpenAuto ile Aracınızı Akıllı Arabaya Çevirebileceksiniz!

Raspberry Pi üzerine konumlandırılan OpenAuto ile, aracınızı Android Auto özelliğine kavuşturabilirsiniz.

XDA Developers kullancısı f1x, Raspberry Pi kullanarak aracını Android Auto desteğine kavuşturdu. Açık kaynaklı bu sistemi oluşturan kullanıcı, sistemi nasıl ortaya çıkardığını da detaylarıyla açıkladı. Sistem için gereken en önemli parça, tabii ki Raspberry Pi. Ayrıca microSD karta da ihtiyaç duyulan sistemde, 8 GB microSD kart kullanılmış. Böyle bir sistemin nasıl yapılacağını Github üzerinden anlatan kullanıcı, yayınladığı videoda OpenAuto'nun kullanımını gösteriyor.

Google'ın Android Auto ile sunduğu her şeyi yapabilen OpenAuto, DIY (kendin yap) meraklılarının dikkatini çekiyor. Raspberry Pi ile biraz haşır neşir olan kişilerin yapabileceği sistem, şu özelliklere sahip:

30 veya 60 FPS ile 480p, 720p, 1080p çözünürlük

1080p@60 videolar için donanım hızlandırma desteği

Tüm ses kanallarından yürütme imkanı

Sesli komut desteği

Dokunmatik ekran

Bluetooth

Aracın çalıştırılmasından sonra otomatik başlatma

Kullanıcı dostu ayarlar

Aracınız varsa ve Raspberry Pi ile ilgiliyseniz denemeye değer gibi görünen OpenAuto, araç üreticilerine bu tip özellikler için ekstra ücret ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Eski bir aracınız varsa ona bu desteği kazandırmak için gayet mantıklı görünen sistem, DIY meraklılarının yoğun ilgisini çekiyor.