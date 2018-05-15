Akıllı telefonunda internette sık zaman geçirenler için en iyi alternatiflerden olan Opera, yeni sürümüyle beklenen bir çok özelliği hayata geçirdi.

Bildiğiniz gibi ekranın dikey kullanımı nedeniye, Android ve iOS gibi işletim sistemlerinde çok da devrimsel tarayıcılar göremiyoruz. Genelde hedeflenen, olabildiği kadar sorunsuz ve hızlı bir tarayıcı deneyimi sunmak. Bunu olabildiği kadar ek özelliklerle sunabilmek de işin sosu oluyor.

Açıkçası bunu en iyi başaranlardan biri de Opera. Bünyesinde entegre bir reklam engelleyici bulunduran Opera, eklenti desteği ile de kullanıcıların ilgisini çekiyor. Opera'nın 46 numaralı sürümü Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu ve uzunca süredir beklenen birçok özellikle geldi.

Opera 46

Tema Desteği: Aydınlık, Karanlık, Siyah ve Klasik Tema

Gizlilik moduna ikon desteği geldi. Yeni bir gizli tab açtığınızda, tarayıcı geçmişinizin kaydedilmeyeceğini anlayabileceğiniz minik bir ikon yerleştirildi.

Adres çubuğu güncellendi. Kopyala - Yapıştır işlemini tek bir tık işlemiyle yapabileceğiniz daha portatif bir düzene geçildi.

Yine tek bir tıkla QR Kodu tarayabileceğiniz ve adrese anında gidebileceğiniz bir menü eklendi.

Trend sayfaların önerilmesi özelliğini kapatabileceğiniz bir opsiyon eklendi.

Çeşitli hata düzeltmeleri ve geliştirmeler yapıldı.

Sizin de gördüğünüz gibi Opera, bu kez Android kullanıcılarını memnun etmekte kararlı.