Chromium tabanlı web tarayıcı Opera’nın yeni sürümü yayınlandı. Yeni sürümün çok daha hızlı olması bekleniyor.

Opera Software, Chromium tabanlı Opera 52 web tarayıcısının son sürümünü piyasaya sundu. Sayfa yükleme işlemini daha önce olduğundan çok daha hızlı yapan yeni uygulama, söz verildiği gibi reklam engelleme konusunda bazı iyileştirmeler yaptı. Chromium 66.0.3355.4 web tarayıcısına dayanan Opera 52, internette dolaşırken istemediğiniz reklamları engellemenize izin verdiği gibi, bilgisayarınız üzerinden kripto para madenciliği yapan kötü amaçlı sitelerin de bu amaçlarına izin vermiyor.

İnternet sayfalarında daha hızlı gezinmenizi sağlayacak Opera 52, indirme hızlarını düşürmek için reklam engelleyicilere yeni özellikler eklemiş. Opera’da çalışan Krystian Kolondra, Opera 52’nin Opera 51’den yüzde 16, Chrome 64’ten ise yüzde 44 daha yüksek performans gösterdiğini belirtti.

Opera 52’nin en dikkat çekici özelliği, birden çok seçmeyi aynı anda açıp tüm eylemleri yürütmeye devam etme yeteneği oldu. Bunlarla birlikte bir takım yeni animasyonlarla daha güzel bir görünüme sokulan Opera 52, internet bağlantısı sorunu, ağ erişimi engeli, sahtekarlık ve kötü amaçlı yazılım uyarısı, DNS hataları gibi durumlarda daha eğlenceli ekranlar sunacak.

Eğer sizler de Opera 52’yi test etmek istiyorsanız, buraya tıklayarak uygulamayı indirebilir ve eski tarayıcınızla aradaki hız farkını bizzat kendiniz test edebilirsiniz.