Opera Max, Google Play'den Kaldırıldı!

Verileri daha verimli kullanmasıyla ünlenen Opera Max, şirketin farklı odaklara hizmet edebilmesi için kullanımdan kaldırıldı.

Opera’nın Android hayranları için üzücü bir haberle karşınızdayız. İlk olarak 2014 yılında piyasaya sürülen ve bizim gibi internet sıkıntısı çeken ülkelerin çok sevdiği Opera Max, kapatılarak Google Play’den kaldırıldı.

Android akıllı telefonlarında veri kullanımı konusunda çok büyük etkisi olan Opera Max’in internet paketi az olan kullanıcılar tarafından tercih edildiği biliniyordu.

Diğer servislere yoğunlaşmak istediğini belirten Opera’nın resmi web sayfasında yapılan açıklamada, “Opera artık Opera Max’i durdurmaya karar verdi. Ürün, tarayıcı ürünlerimizden önemli ölçüde farklı bir önermeye sahipti ve Opera için doğal olarak farklı bir odağı temsil ediyordu. Bu nedenle ana tarayıcımıza ve yaklaşan diğer hizmetlere odaklanmaya karar vererek Opera Max’i kaldırdık” denildi.

Cihazlarında Opera Max kurulu olan kullanıcılar bir süre daha tarayıcı kullanabilecek, ancak bundan sonra yeni bir güncelleme alamayacaklar. Zaten zaman içerisinde sunucular kapanacağı için Opera Max tamamiyle devre dışı bırakılacak.