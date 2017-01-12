Opera Neon, Tarayıcınızı Mini Masaüstüye Dönüştürüyor!

Opera, Neon sayesinde geleneksel tarayıcıların birkaç adım ötesine geçiyor.

Modern tarayıcılar, bazı klişeler ile kuşatılmış durumda. Çok yönlü olmayan bu tarayıcılar, internette sörf yapmak dışında pek az işe yarıyor. Opera, bu döngüyü kırma amacında. Görsellik, fonksiyonellik ve konfor tek bir potada eriyor ve gerçek eğlence başlıyor.

Opera Neon ile iki wes sayfasının yan yana çalışması oldukça kolay: Açık sekmelerinizden birini pencerenin üst kısmına sürükleyerek, Windows'daki gibi gibi bölünmüş bir görünüm veya mobil cihazlardaki gibi çoklu pencere modu oluşturabilirsiniz. Neon tarayıcı, aynı zamanda bir video oynatıcı olarak da kullanılabiliyor. Yani Neon sadece basit bir tarayıcı değil; aynı zamanda bir multi-medya uygulaması. Sörf yaparken, sağ köşede bulunan uygulamalar sayesinde arkadaşlarınızla keyifle sohbet de edebiliyorsunuz.

İşinin ehli kullanıcılar için iki olumlu özellik daha var: Akıllı sekme sistemi sayesinde, internet sayfalarınızın ekran görüntülerini hızlı bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Fotoğraflarınızı ve diğer dosyaları, Neon sayesinde büyük bir çabuklukla transfer edebiliyorsunuz. Neon aynı zamanda bir dosya transfer aracı.

Neon'un Mac ve Windows sürümleri hazır ama bir süre daha, standart tarayıcıların yerini alması zor gözüküyor. Yakın bir gelecekte Neon ve buna benzer konseptler, dengeyi değiştirebilir.