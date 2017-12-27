Opera’nın Kripto Madenciliği Engelleyici Aracı Ortaya Çıktı!

Opera, bilgisayarınız üzerinden kripto para madenciliği yapan web sayfalarına savaş açtı. Bundan sonra Opera kullanıcılarının bilgisayarları kripto madenciliğe izin vermeyecek.

Günümüzde bazı web sayfaları, bilgisayarınızı kripto para madenciliği yapmak için kullanıyor. Yalnızca tarayıcı üzerinden bir siteye girdiğinizde, CPU işlem gücünüz anormal bir şekilde yükseliyorsa, muhtemelen bilgisayarınız üzerinden para kazanılıyordur.

2017’de Bitcoin ve diğer altcoinlerin piyasa değerinin inanılmaz rakamlara ulaşmasının ardından, bu formülü daha çok görmeye başladık. Bunun farkına varan Opera, bu tarz sitelere izin vermemek için çalışıyor. Opera, şimdi bu uygulamalardan kurtulmak için bir takım özellikler sunan ilk tarayıcı olma özelliğini taşıyor.

Cryptojacking ismiyle ortaya çıkan bu gizli kripto para madenciliği, on binlerce web sayfasına yayılmış durumda. Opera ise bu saldırgan yönteme karşı koymaya hazırlanıyor. Coinhive isimli bir şirket tarafından ortaya atılan Cryptojacking, site geliştiricilerine verdiği ufak bir komut dosyasıyla, hem kendisi hem de site geliştiricileri için kripto para kazanma imkanı tanıdı. Yani, şu anda Webtekno olarak bu Coinhive ile anlaşsaydık sizlerin bilgisayarını kullanarak köşeyi dönebilirdik. Ama bizim sizlere böyle bir şey yapmayacağımıza güvence verebilirim. Bununla birlikte ülkemizde benzeri ünlü sitelerin olduğunu bizzat kendim deneyimledim. Özellikle korsan yollarla ulaştırılan film ve dizi siteleri bu konunun baş mimarları arasında yer alıyor. Siz film veya dizi izlerken, arka planda bilgisayarınız harıl harıl bir takım şifreleri çözmeye çalışıyor.

Ne olacak birazcık kullansalar diyebilirsiniz, ancak bu formülle daha yüksek elektrik faturaları ve işlemcinizin çok büyük bir kısmı kullanılacağı için bilgisayarınızda inanılmaz yavaşlamaların sizleri beklediğini bilmeniz gerekiyor.

Opera, bu tarz sitelerin bilgisayarınızı ele geçirmesinin önüne geçiyor. Şu anda Opera’nın Beta uygulamasında test edilen yeni özellik, bu uzantıları devre dışı bırakmayı amaçlıyor. Son yıllarda geliştirdiği yeni özelliklerle Chrome’un en iyi alternatifi konumuna gelen Opera, bu adımları atarak kullanıcılarını memnun etmeye devam ediyor.