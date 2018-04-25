Opera, Tarayıcınızı Tek Elle Kullanmanıza Olanak Sağlıyor

Opera, yeni bir mobil tarayıcı sistemi başlatıyor. Şirket, telefonlarımıza göz atma biçimimizi değiştirecek devrim niteliğinde bir yenilikle geliyor.

Yeni Opera Touch, tek bir fikre odaklanıyor: bir elinizle telefonu kullanırken, diğer elinizle her istediğinizi yapabilmek. Çok işle uğraşmamız gerektiği bir dünyada Opera Touch, indirilmeye değer bir tarayıcı haline gelebilir.

Opera Touch, akıllı telefon sahiplerinin %86'sının telefonlarını tek eliyle kullanmayı tercih ettiklerini gösteren bazı araştırmalar yaptığını söylüyor. Ancak bugün telefonlarımızdaki popüler tarayıcılarımızın çoğu, telefonumuzu iki elimizle kullanmamızı gerektiriyor. Opera Touch, tüm kritik kontrollerinizi baş parmağınız ile halletmenizi sağlıyor. Bu da, bir URL veya arama sorgusu yazmak için sayfanın üst kısmındaki adres çubuğuna ulaşmanız gerekmeyeceği anlamına geliyor.

Opera bu yeniliği, mobil tarayıcıların çalışmasını beklediğimiz şekilde bir dizi küçük değişiklik yaparak gerçekleştirecek. Örneğin, Opera Touch'ı açtığınızda, imleciniz adres çubuğunda aktif olacak ayrıca klavyeniz de açık olacak. Bu durum, web adresinizi veya arama teriminizi hemen girmenizi sağlayacak. Opera Touch'ın ses girişini kullanarak, QR kodlarını ve barkodlarını tarayarak arama yapabildiği gibi, yalnızca metin yoluyla da arama yapabilirsiniz.

Ayrıca, tarayıcının alt kısmında bulunan, Opera'nın hızlı eylem düğmesinin (FAB) kullanabilirsiniz. Hzlı eylem düğmesinde göz attığınız veriler her zaman mevcut olacak ve dokunarak, son sekmelerinizi ve arama işlevinizi açacaktır. Artık kullanmadığınız sekmeleri kapatmak için FAB'yi kullanabilir veya Flow aracılığıyla bilgisayarınızdan bir sayfa göndermek için kullanabilirsiniz.

Flow Nedir?

Flow, telefonunuzda Opera Touch ile PC'nizdeki Opera arasında bağlantılar, fotoğraflar ve videolar göndermenize olanak tanıyan yeni bir özellik. Opera Flow, mobil ve masaüstü tarayıcıların senkronizasyonunu engellemeyi, ek olarak kendinize e-posta göndermenizi engellemeyi amaçlıyor. Flow'u çalıştırmak için yapmanız gereken tek şey, masaüstü tarayıcınızdaki QR kodunu Opera Touch ile taramak.

Opera'nın masaüstü versiyonundan bahsetmişken, Opera, web tarayıcısına 'anında arama' adlı yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, Alt + Space'e basarak görüntülediğiniz web sayfasının üzerinden bir arama kutusu açmanıza olanak tanıyor. Bununla birlikte, önce yeni bir sekme açmadan veya görüntülemekte olduğunuz sayfadan ayrılmadan bir arama yapabilirsiniz. Ayrıca bu açılır pencereyi açık bir sekme bulmak için de kullanabilirsiniz.

Opera Touch, bugün Android'de kullanıma sunuluyor. Uygulamayı, buradan indirebilirsiniz. Ayrıca Opera, Opera Touch iOS versiyonunun yakında geleceğini de deklare etti.