Opera VPN Andorid Uygulaması Bugün Kapandı!

Opera VPN, en sık tercih edilen VPN uygulamalarından birisi. Bir süre önce kısa süreliğine Play Store'dan kaldırılan uygulamanın, artık Opera Software'e ait olmadığı açıklandı.

Opera VPN, uzun yıllardır hizmet sağlayan bir uygulama. Dönem dönem kullanıcı bilgilerini üçüncü parti yazılımlar ile paylaştığı için eleştirilse de, en çok tercih edilen ücretsiz VPN uygulamalarından biriydi. Uygulama, Opera'nın geçtiğimiz senelerde satın alarak bünyesine kattığı SurfEasy'nin uygulamasıydı ve anlaşılan SurfEasy ve Opera yollarını ayırmışlar. Geçtiğimiz günlerde, uygulamanın artık olmayacağı açıklanmıştı.

2015 senesinde SurfEasy'i bünyesine kattıktan sonra tarayıcısına VPN ekleyen ve ardından da mobil cihazlar için uygulamaları 2016 senesinde kullanıma sunan Opera, artık VPN uygulamalarının kendi bünyelerinde olmadığını açıkladı. SurfEasy'nin artık Opera'nın bir parçası olmadığını söyleyen yetkililer, uygulamanın neden Play Store'dan kısa süreliğine kaybolduğuna dair de böylece bir açıklama yapmış oldu.

SurfEasy'nin Opera'dan ayrıldığı ve mobil cihazlar için VPN işini de kendi başına yürüteceği söyleniyor. Play Store'da bugün itibari ile ulaşamayacağımız uygulamanın, SurfEasy tarafından başka ücretsiz alternatiflerinin sunulup sunulmayacağı ise merak konusu. Uygulamanın ticari sürümlerini ücret karşılığı kullanan kullanıcıların mağdur olmaması için ise bir yıllık SurfEasy Ultra VPN abonelik hizmeti dağıtılacağı bilgisi verilmişti.