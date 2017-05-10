Opera, mesajlaşma devlerini masaüstü tarayıcısında kolayca kullanmamızı sağlayacak bir güncelleme yayımladı.

Google’ın dev olduğu bir diğer alan da hiç şüphesiz internet tarayıcıları. Chrome çıktığı günden bu yana Firefox, Opera Safari ve Internet Explorer (ve Edge) gibi devlere kolayca rakip olarak zirveye yerleşti. Ancak bizler kullanıcı olarak bu durumu ne kadar kabullensek de bilmemiz gerekiyor ki Chrome, bazı konularda insanı deli ediyor. Sık sık çökme ve donma sorunları ile yüz yüze kalmak istemeyen kullanıcılar, görünüşe göre en fazla Opera tarayıcısına geçmeyi tercih ediyorlar.

Nitekim bir geçiş yapmak için artık elimizde daha güçlü nedenler var: Lider mesajlaşma uygulamaları Facebook Messenger, WhatsApp ve Telegram’ın kısa yolları Opera arayüzüne eklendi.

Opera'yı çalıştırdığınızda artık tarayıcının kenar çubuğundan Messenger, WhatsApp ve Telegram'a kolayca erişebileceksiniz. İstediğiniz zaman aralarında geçiş yapabilecek ve daha kolay erişim için sabitleyebileceksiniz.

Ayrıca, mesajlaşma simgesine fotoğraf veya resimleri sürükleyip bırakarak onları bu servislere hızlı bir şekilde paylaşabilmenize olanak tanınıyor.

Bütün tarayıcı sekmelerinizi ve bütün platformlardaki sohbetlerinizi tek bir platformada görmek güzel olsa gerek. Ayrıca bilgisayar başındayken telefonlarımızı elimize daha az almamızı sağlayan gayet yerinde bir özellik olmuş.

Opera daha önce ücretsiz VPN hizmeti gibi özellikleri eklemişti. Mac, Windows ve Linux için Opera'nın en yeni sürümünü buradan indirebilirsiniz.