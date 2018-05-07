Üyelerine bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanmaları vaadinde bulunan, Çiftlik Bank benzeri bir iç yapıya sahip Detay Maxinet’e operasyon düzenlendi. Şirketin çaycısı bile gözaltına alınırken, 16.3 milyon dolar para toplandığı iddia edildi.

Saadet zinciri yapılanmalarının yine popülerleştiği bir dönemdeyiz. Bir süredir gündemi meşgul eden Çiftlik Bank örneğinde hayvancılık ve teknolojiyi bir araya getiren senaryo yazılmış, binlerce insan 1 milyar TL’den fazla dolandırılmıştı. Benzer yapıya sahip onlarca şirket, potansiyel müşterilerine ek gelir vadederek hizmet veriyorlar. Bu şirketer, farklı ürün ya da hizmetleri süsleyerek, insanlara inandırıcı gözükmeye çalışıyorlar.

Üyelerine bir bilgisayar verip, belirli saatlerde açık bırakmalarını isteyerek para kazanacaklarını vadeden Detay Maxinet isimli oluşum da benzer yapılar arasında yerini alıyor. Denetim sonuçlarına göre, 6 Ocak 2017 ve 16 Şubat 2018 tarihleri arasındaki 13 aylık sürede 18 bin 352 kişinin üye olduğu şirket, toplamda 16.3 milyon dolar topladı.

Her zaman olduğu gibi kazanılan paranın bir kısmı sisteme giriş yapanlara dağıtıldı. Tespitlere göre 5.6 milyon dolarlık miktar üyelerin gözünü boyamak amacıyla geri ödendi. Sadece referans koduyla giriş yapılabilen Detay Maxinet, altın ve gümüş olmak üzere iki üyelik paketi öneriyor. Bu paketlerden birisini seçen kullanıcıya bilgisayar veriliyor, belirli saatlerde bu bilgisayarın açık tutulması isteniyor.

Beklenen son: Operasyon

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı inceleme raporunun ardından savcılık, şirketin sahibi Alper Tetiker dahil 20’den fazla kişiye gözaltı kararı çıkarttı. Detay Maxinet’in avukatı, soruşturmada gizlilik kararı yürütüldüğü gerekçesiyle İstanbul Kartal’daki baskına ilişkin daha fazla bilgi paylaşmadı. 20’yi aşkın kişi arasında şirketin çaycısının bile bulunduğu belirtiliyor.



Masası başında Alper Tetiker ve diğer şirket yetkilileri

Gözaltına alınan kişiler, bugün ya da yarın gün içerisinde sorgulanacaklar. Detay Maxinet Avukatı Harun Şimşek ”İfade işlemleri sonrası müvekkillerimin serbest bırakılmalarını bekliyorum” dedi ve çalışanların sigortalı olduklarını vurguladı.

Detay Maxinet’in çeşitli bankalarda bulunan hesaplarına ve paralarına, sulh ve ceza hakimliği tarafından el konuldu.