Ophelia Kasırgası, Güneşi Neden Kırmızı Renge Dönüştürdü?

Ophelia Kasırgası, İngiltere'de Güneş'in gün batımında olduğu gibi kıpkırmızı görünmesine neden oldu.

Kasırgaların pek çok yan etkileri olabiliyor. Fakat Ophelia Kasırgası’nın İngiltere’deki etkisi çok farklıydı. Öğle saatlerinde gökyüzüne bakan İngilizler, Güneş’in gün batımında olduğu gibi kıpkırmızı olduğunu gördüler.

Şaşırtıcı olayı görenler tedirgin oldular ve meteoroloji merkezinin telefon yağmuruna tuttular. Hava durumu gözlemcisi Grahame Madge, Ophelia Kasırgası nedeni ile Kuzey Afrika ve Avrupa’dan İngiltere’ye doğru hava akımı gerçekleştirdiğini, alçak basınç sisteminde havadaki partiküllerin ışığı kırarak kırmızı bir güneş görülmesine neden olduğunu söyledi.

The Bristol Nomad adlı Twitter kullanıcısı, ‘Kırmızı Güneş’e ait fotoğrafı profilinde paylaştı ve şaşkınlığını belirtti.

Sarah Kavanagh isimli bir başka Twitter kullanıcısı ise kuşların gökyüzündeki hareketlerini çekerek ‘Büyük bir şeyin geldiğini bildiklerini düşünüyorum’ dedi.