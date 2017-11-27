Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri konumunda bulunan Oppo, orta segment cihazları ile bilinen A serisinin yeni üyesi A79’u tanıttı. %86 ekran-gövde oranı ile dikkat çeken cihaz, 6 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip.
3000mAh gibi ekran boyutuna göre küçük bir bataryaya sahip olan A79, VOOC flaş hızlı şarj teknolojisi sayesinde 5 dakikalık şarj ile 2 saat konuşma süresi vaat ediyor. Oppo A79 ayrıca parmak izi tarayıcı kullanmak istemeyenler için yüz tanıma kilidi özelliği de sunuyor.
Oppo'dan 16 MP Selfie Kameralı Telefon: F5 Youth!
Oppo A79 Özellikler:
İşlemci: MediaTek Helio P23
RAM: 4GB
Depolama: 64GB+MicroSD
Ekran: 6 inç Full HD+ AMOLED
Arka Kamera: 16MP f/1.8 diyafram
Ön Kamera: 16MP f/2.0 diyafram
Batarya: 3000mAh
İşletim Sistemi: Android 7.1
Şampanya, altın, siyah ve mavi olmaz üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan Oppo A79, 365 dolar (yaklaşık 1450 TL) fiyat etiketi ile 1 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak.