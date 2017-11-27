Oppo'nun yeni orta seviye akıllı telefon A79, ince çerçeveli tasarımı ve güçlü ön kamerası ile orta seviyenin iddialı cihazlarından biri olabilir.

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri konumunda bulunan Oppo, orta segment cihazları ile bilinen A serisinin yeni üyesi A79’u tanıttı. %86 ekran-gövde oranı ile dikkat çeken cihaz, 6 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip.

3000mAh gibi ekran boyutuna göre küçük bir bataryaya sahip olan A79, VOOC flaş hızlı şarj teknolojisi sayesinde 5 dakikalık şarj ile 2 saat konuşma süresi vaat ediyor. Oppo A79 ayrıca parmak izi tarayıcı kullanmak istemeyenler için yüz tanıma kilidi özelliği de sunuyor.

Oppo A79 Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P23

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6 inç Full HD+ AMOLED

Arka Kamera: 16MP f/1.8 diyafram

Ön Kamera: 16MP f/2.0 diyafram

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1

Şampanya, altın, siyah ve mavi olmaz üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan Oppo A79, 365 dolar (yaklaşık 1450 TL) fiyat etiketi ile 1 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak.