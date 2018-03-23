Akıllı telefondan beklentileri yüksek olanlar için R15 modelini tanıtan Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, şimdi de standart günlük kullanımın ötesine çıkmayacaklar için giriş seviye Oppo A1 modelini tanıttı. 18:9 formatında 5.7 inçlik IPS LCD ekranı bulunan cihaz arkada 13MP, önde ise 8MP bir kameraya sahip.
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Cihazın işlemcisi açıklanmış değil fakat giriş seviye bir MediaTek ya da Snapdragon işlemciye sahip olduğunu tahmin etmek zor değil. A1, giriş seviye bir telefon olmasına rağmen 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı sunarak uzun vadeli bir cihaz olduğunu belli ediyor.
Oppo A1 Özellikler:
- RAM: 4GB
- Depolama: 64GB
- Ekran: 5.7 inç HD+ IPS LCD
- Arka Kamera: 13MP
- Ön Kamera: 8MP
- Batarya: 3180 mAh
- İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat
Kiraz kırmızısı, koyu mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Oppo A1, 850 TL gibi son derece bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip. Tabii bu fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.