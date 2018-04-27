Oppo, yeni orta sınıf cihazı A3’ü duyurdu. 6.2 inçlik Full HD+ 19:9 bir ekrana sahip cihaz, 128GB depolama alanı ile fark yaratıyor.

Son yıllarda akıllı telefon sektörünü yavaş yavaş eline alan Çin’in önemli firmalarından Oppo, şirketin yeni orta sınıf telefonu A3’ü duyurdu. Android 8.1 Oreo işletim sistemi üzerinde geliştirilen ColorOS 5.0 arayüzüne sahip cihaz, 6.23 inç Full HD+ bir ekranla geliyor. 19:9 en boy oranına sahip ekranın ön çerçevenin yüzde 88’ini kapladığı belirtildi.

Telefonun arka kapağı elmas tarzı koyu ve parlak tonlarında üçgen biçimli desenlere sahip. Bu tasarım cihaza şık bir görünüm sağlarken, telefonla birlikte gelen resmi duvar kağıtlarıyla birleşince çok daha etkili bir görüntü sunuyor. iPhone X’un ardından çentikli ekrana geçen telefonlar trendine katılan Oppo A3, yalnızca 0.8 saniyede kişiyi tanımlayabilen bir yüz kilidiyle müşterilerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Oppo A3’ün Teknik Özellikleri

6.2 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+,19:9 IPS ekran

MediaTek Helio P60 (MT6771) 12nm yonga seti

Mali-G72 MP3 GPU

4GB RAM

128GB depolama alanı (microSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebilir)

Çift SIM

Android 8.1 (Oreo) üzerinde çalışan ColorOS 5.0 arayüzü

16MP arka kamera

8MP ön kamera

3.5mm ses girişi

Dirac HD

156×75.3×7.8mm

159g ağırlık

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS

3400mAh bayarya

Oppo A3; siyah, gümüş ve altın gül renk seçenekleriyle geliyor. Çin’de 315 dolardan satışa sunulan telefonun ilerleyen dönemde Avrupa pazarına da gelmesi bekleniyor.