Son yıllarda akıllı telefon sektörünü yavaş yavaş eline alan Çin’in önemli firmalarından Oppo, şirketin yeni orta sınıf telefonu A3’ü duyurdu. Android 8.1 Oreo işletim sistemi üzerinde geliştirilen ColorOS 5.0 arayüzüne sahip cihaz, 6.23 inç Full HD+ bir ekranla geliyor. 19:9 en boy oranına sahip ekranın ön çerçevenin yüzde 88’ini kapladığı belirtildi.
Telefonun arka kapağı elmas tarzı koyu ve parlak tonlarında üçgen biçimli desenlere sahip. Bu tasarım cihaza şık bir görünüm sağlarken, telefonla birlikte gelen resmi duvar kağıtlarıyla birleşince çok daha etkili bir görüntü sunuyor. iPhone X’un ardından çentikli ekrana geçen telefonlar trendine katılan Oppo A3, yalnızca 0.8 saniyede kişiyi tanımlayabilen bir yüz kilidiyle müşterilerine kolaylık sağlamayı amaçlıyor.
Oppo A3’ün Teknik Özellikleri
- 6.2 inç (2280 x 1080 piksel) Full HD+,19:9 IPS ekran
- MediaTek Helio P60 (MT6771) 12nm yonga seti
- Mali-G72 MP3 GPU
- 4GB RAM
- 128GB depolama alanı (microSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebilir)
- Çift SIM
- Android 8.1 (Oreo) üzerinde çalışan ColorOS 5.0 arayüzü
- 16MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 3.5mm ses girişi
- Dirac HD
- 156×75.3×7.8mm
- 159g ağırlık
- 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS
- 3400mAh bayarya
Oppo A3; siyah, gümüş ve altın gül renk seçenekleriyle geliyor. Çin’de 315 dolardan satışa sunulan telefonun ilerleyen dönemde Avrupa pazarına da gelmesi bekleniyor.