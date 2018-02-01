Oppo, uygun fiyatlı giriş seviye yeni akıllı telefonu OPPO A71 (2018)'i tanıttı. Seviyesine göre ortalama bir donanıma sahip olan cihaz, metal gövdesi ile son derece şık ve dayanıklı.

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Oppo, cep yakan amiral gemileri yerine bütçe dostu akıllı telefonlar isteyenler için yeni OPPO A71 (2018)’i tanıttı. İlk kez OPPO'nun Pakistan resmi web sitesinde görüntülenen cihazın fiyatı hakkında bir bilgi yazmıyor fakat fiyatının uygun olacağı söyleniyor.

Seviyesine göre son derece şık bir tasarım çizgisine sahip olan OPPO A71 (2018), metal gövdesi ile kullanıcılarda sağlam bir telefon hissiyatı yaratacak. Standart 16:9 ekrana sahip cihazda ekrandan kırpmamak için alt çerçevede kapasitif tuşlar bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi OPPO A71 (2018), tek bir 13MP’lik arka kameraya sahip.

OPPO A71 (2018) Özellikler:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 450

Qualcomm Snapdragon 450 RAM: 2GB

2GB Depolama: 16GB+MicroSD

16GB+MicroSD Ekran: 5.2 inç HD

5.2 inç HD Arka Kamera: 13MP, f/2.2 diyafram

13MP, f/2.2 diyafram Ön Kamera: 5MP, f/2.4 diyafram

5MP, f/2.4 diyafram Batarya: 3.000mAh

3.000mAh İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Yukarıda da belirttiğimiz gibi OPPO A71 (2018)’in satış fiyatı ve tarihi ile ilgili kesin bir bilgi şu an için bulunmuyor. Fakat özellikleri ve şirketin fiyatlandırma politikası düşünülecek olursa uygun fiyatlı olacağını söylemek zor değil. Ayrıca cihazın hangi pazarlarda satışa sunulacağı da henüz bilinmiyor.