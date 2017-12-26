Dünyanın en çok akıllı telefon satan şirketlerinden biri olan Oppo, yüksek çözünürlüklü kameraları ile dikkat çeken iki yeni modeli A75 ve A75s'i tanıttı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Tayvan’da düzenlediği lansman etkinliği ile iki yeni akıllı telefonu Oppo A75 ve A75s’i tüketicilerin beğenisine sundu. Birbiri ile aynı özelliklere sahip iki model arasındaki temel fark dahili depolama alanı kapasitesi.

A75 ve A75s, led flaş destekli 16 megapiksel arka kamerası ile seviyesine göre oldukça iyi fotoğraf kalitesi vadediyor. Her iki cihazda da bulunan 20 megapiksel ön kamera ise kullanıcıların yüksek çözünürlüklü özçekimler yapmasını sağlıyor.

Oppo A75 Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P23

RAM: 4GB RAM

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 6 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP

Ön Kamera: 20MP

Batarya: 3200mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Oppo A75s Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio P23

RAM: 4GB RAM

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 6 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP

Ön Kamera: 20MP

Batarya: 3200mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Şampanya ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan Oppo A75 1399 TL+Vergiler, Oppo A75s ise 1475 TL+Vergiler satış fiyatı ile tüketicilere sunulacak. Cihazların hangi pazarlarda satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor.