Oppo'nun küçük makyajlar ile güncellediği yeni Oppo A83 (2018) tanıtıldı. Önceki versiyonuna göre çok büyük yenilikler içermeyen cihazın yüksek fiyatlı olması, şimdiden büyük eleştiri aldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz yıl tanıtmış olduğu A83 modelinin güncellenmiş versiyonu olan yeni Oppo A83 (2018)’i tanıttı. 4GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın en büyük özelliği ise parmak izi tarayıcı yerine yüz tanıma kilidi kullanması.

5.7 inçlik HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan Oppo A83 (2018), arkada 13 megapiksel, önde ise 8 megapiksellik bir kameraya sahip. Cihaz, sahip olduğu 3180mAh’lik bataryası ile bir günü rahatlıkla çıkarabilecek.

Oppo A83(2018) Özellikler

İşlemci: MediaTek Helio P23

RAM: 4GB

Depolama: 64GB+MicroSD

Ekran: 5.7 inç HD+

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3180mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Kırmızı, mavi ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak Oppo A83 (2018), 980 TL fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Bu fiyata vergiler de eklendiğinde Oppo A83(2018)’in rakiplerine göre bir miktar pahalı olduğunu söylemek mümkün.