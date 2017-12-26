Oppo, A serisinin üst seviye modelleri ile birlikte orta seviye modeli A83'ü de tüketicilerin beğenisine sundu. Yeni A83, sahip olduğu yapay zeka destekli güzellik teknolojisi sayesinde oldukça hızlı bir yüz tanıma kilidi sunuyor.

Oppo, Tayvan’da düzenlediği etkinlikte A75 ve A75s ile birlikte A serisinin yeni orta seviye üyesi A83’ü de tanıttı. 5,7 inç ekranlı ve ince çerçeveli cihaz, şık tasarımı ile tek elle kullanımı da mümkün kılıyor.

Cihazın en önemli özelliklerinden biri ise yapay zeka destekli güzellik teknolojisi. Yüz tanıma güvenliği bulunan cihaz, kullanıcının yüzündeki 128 önemli noktayı hızlı bir şekilde tarayarak kullanıcının 0.18 saniyede ekranı açabilmesini sağlıyor.

Oppo A83 Özellikler

İşlemci: Sekiz çekirdekli 2.5GHz

RAM: 4GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5.7 inç HD+

Arka Kamera: 13MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3180mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Şampanya altın ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan yeni Oppo A83, 849TL fiyat etiketi ile 29 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak. Yukarıda belirtilen fiyata ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değildir.