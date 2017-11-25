Oppo'dan 16 MP Selfie Kameralı Telefon: F5 Youth!

Akıllı telefon piyasasının Çin kanadının önemli üreticilerinden Oppo, F5 Youth modelini resmi olarak duyurdu.

Akıllı telefon pazarında gün geçtikçe ağırlığını artıran Çinli üreticiler, özgün ürünler üreterek kendilerini farklı noktalara çıkarmaya devam ediyorlar. Bu üreticilerin ön sıralarında gelen Oppo, zaten oldukça popüler olan F5 modeline, bir Youth eki getirerek yeni özelliklerde tekrar satışa sundu.

6 inç ekran boyutu ve 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde 18:9'luk ekran tipiyle kullanıcıya sunulan cihaz ARM Mali G71 grafik GPUSU ve Cortex-A53 CPU kullanıyor. 32 GB'lik bir dahili depolaması ve MediaTek Helio P23 yonga seti olan telefon MicroSD kart desteği de sunarken 3GB'lik bir RAM kapasitesi sunuyor. Bu arada çift nano-SIM yuvası olan telefon ikinci bir hat kullananlar için bir fiyat-performans canavarı haline geliyor.

13MP'lif F / 2.2 objektifiyle oldukça doyurucu bir arka kameraya sahip olan telefon selfie kamerasında ise daha üst bir seviyeye çıkıyor. 16MP'lik F/ 2.0'lık bir diyafram açıklığına sahip ön kamera kullanan F5 Youth, selfie meraklıları için oldukça rağbet gösterilen bir telefon olacağa benziyor. Android 7.1'le gelen cihazda 3.200 mAh'lik pil bulunuyor ve parmaz izi teknolojisi içeriyor. Yüz tanıma sistemi de olan telefon 275 $ etiket fiyatıyla Siyah ve Altın renk seçenekleriyle satılıyor.