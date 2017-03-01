Oppo, yeni 5X Dual Zoom teknolojisi için video yayınladı. Yayınlanan video ile birlikte sıradan teknoloji ile Oppo 5X Dual Zoom arasında ki farkı görmüş olduk. Aynı zamanda, Sony'de 960 fps ağır çekim yapabilen mobil kameralarını duyurdu.

Ülkemizde ve diğer ülkelerde satışa sunulmasa da dünyanın en çok satan telefon markaları arasına giren Oppo, bu konuda ne denli başarılı olunabileceğini gösterdi. Yalnızca Çin pazarı üzerinden satış yaparak dünyanın en büyük 5 akıllı telefon sağlayıcısından birisi olan Oppo, MWC 2017(Mobile World Congress)’de yeni bir teknolojiyi duyurdu. Herkes Oppo’dan yeni bir telefon duyurusu beklerken, Oppo bunun yerine 5X Dual Camera Zoom ismi ile yeni bir kamera teknolojisi sunuldu.

Kullanan kişilerin beğenisini kazanan bu yeni kamera teknolojisi, telefonların en büyük sorunlarından birine çare oluyor. Telefonların kameraları gelişiyor elbet ancak, zoom yaparken her zaman kaliteyi bozuyorlar. Oppo yeni teknolojisi ile birlikte bu soruna çözüm getiriyor. Özel merceklerle adeta bir periskop görevi gören bu yeni kamera teknolojisi, Zoom yapılması gereken durumlarda çok fazla işinize yarayacak gibi duruyor.

Oppo bu yeni sistemle birlikte geleneksel mobil kameralarının tasarımını olduğu gibi değiştirdi. Cihazın genişliğini kullanarak karşıladığı gerçek zoom teknolojisinde bir dizi lens ile optik sabitleme özelliğini de rahatlıkla karşılayan Oppo, bize bir soruyu sordurtuyor. Neden her yerde piyasaya çıkmıyorsun.

Normal kameralarda zoom yapmanın bir diğer kötü yanı en ufak sarsıntıda bile önemli dengesizlikler olabiliyordu. Ancak, Oppo bu konuda da kendi önlemini almış durumda. Oppo’nun MWC 2017 için hazırladığı telefon prototipleri büyüktü. Ancak, Oppo yaptığı açıklamaya göre, bu ürün piyasaya çıktığı zaman çok daha ince telefonlarla çıkabilecek. Zaten, kamera modülü tek başına 5.7mm yüksekliğe ihtiyaç duyuyor. Tüm kapaklar ve ekranla birlikte 7mm bir telefonda bu kameranın kullanılabileceğini düşünüyorum. Oppo konu ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak, bu teknoloji yıl sonuna kadar en az bir Oppo telefonunda çıkacak gibi duruyor.

Bu sene telefon kameraları için güzel bir yıl olacakmış gibi duruyor. MWC 2017’den güzel telefon haberleri gelmeye devam ediyor. Sony Xperia XZ Premium çok önemli bir adım atarak 960 fps destekli telefonlarını duyurdu. 960 fps sayesinde muhteşem ağır çekimli videolar oluşturulabilecek. Normalde filmlerin 24 - 30 – 60 fps değerlerinde olduğu düşünülürse 960 fps çekim yapan bir kamera ile birlikte birçok şeyi ağır çekimle kaydedebiliriz.

Son olarak Oppo’nun 5X Dual Camera Zoom teknolojisi için yayınladığı videoya şöyle bir göz atalım. İyi seyirler.