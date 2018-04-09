OPPO Arge Çalışmalarını Genişletmek İçin Enstitü Açtı

Çinli telefon üreticisi OPPO, açtığı enstitü ile yapay zeka ve 5G teknolojilerini geliştirerek piyasaya öncülük yapmayı amaçlıyor.

Benzer özelliklere sahip telefonların rekabetçi fiyatlarla sunulması bir üreticinin tek amacı olmamalı. Araştırma ve geliştirme aşamalarına gerekli bütçeyi sağlayarak yeni teknolojiler geliştirmelidir. Bu sayede daha üstün telefonların yanı sıra teknoloji lisanslamalarından da, büyük gelirler elde edilebilir.

Daha önce araştırmaya odaklanmasıyla dikkat çeken Çinli telefon üreticisi OPPO, araştırma ve geliştirme enstitüsü kurarak bunu bir üst seviyeye çıkarmaya karar verdi. Çin medyasında yayınlanan bir rapora göre, Shenzhen’de açılacak OPPO Araştırma Enstitüsünün Pekin, Şangay, Dongguan, Yokohama ve Silikon Vadisi'nde şubeleri olacak.

Enstitü yazılım, donanım ve yeni standartlar oluşturmak olmak üzere üç şeye odaklanmayı hedefliyor. Ayrıca OPPO yeni enstitüsüyle yapay zeka ve 5G teknolojileri üzerine birçok yeni çalışma yürüterek mevcut teknolojileri geliştirmeyi amaçlayacak. 29 Mart’ta resmi açılış töreniyle çalışmalara başlayan enstitü, Stanford ve New York Üniversiteleriyle birlikte; yapay zeka ve 5G üzerindeki çalışmalarına başladı.