Oppo, Dünyanın İlk 3 Boyutlu 5G Görüntülü Görüşmesini Yaptı

Kablosuz ağ teknolojileri konusunda bugüne kadar yaşanan gelişmelerden daha fazlasını tek bir aşamada getirecek olan 5G teknolojisi, tüm dünyada dört gözle bekleniyor. Bu teknolojinin kurucuları ise beklemekle kalmayıp çalışmaya devam ediyorlar. Çinli şirket Oppo, dünyanın ilk 5G’li görüntülü görüşmesini yaptığını açıkladı.

5G ile birlikte sadece mobil internet hızımızda artış olmayacak, aynı zamanda çoğu yerde modeme olan bağımlılıktan kurtulacağız. Günümüzde ev ya da iş yerlerimizde bulunan yüksek hızlı bağlantılar, artık cebimizde olacaklar. İstediğimiz her yerde çok net görüntülerle görüşmeler yapabileceğiz.

5G’nin yaygınlaşması ise elbette zaman alacak. Dünyanın pek çok bölgesindeki mobil operatör şirketleri, baz istasyonlarında gerekli değişiklikleri uygulamaya başladılar. 5G teknolojisi aynı zamanda Nesnelerin İnterneti çağı için de önemli bir adım olacak. Kendi hücresel iletişim donanımına sahip cihazlar sadece akıllı telefonlar olmayacak, arabalar, akıllı saatler, sokak lambaları gibi binlerce şeyi bu yeni nesil teknolojiye dahil edebileceğiz.

Çinli şirket Oppo’yu genelde akıllı telefonlarıyla duymuş olabilirsiniz, ancak o da diğer Asyalı rakipleri gibi haberleşme sistemleri geliştiren bir firma. Shenzhen’deki Oppo Global Araştırma Enstitüsü, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklama ile “yapılandırılmış ışık teknolojisini” kullanarak dünyanın ilk 5G görüntülü görüşmesini gerçekleştirdiğini söyledi. Üstelik bu görüşme bir Oppo akıllı telefonun 3B kamerası ve Qualcomm’un 5G NR isimli mobil modemi kullanılarak gerçekleştirildi. Bu modem, yakında çıkacak pek çok akıllı telefonun içinde yer alacak.

Bu testler, sektörel anlamda hizmetlerin tüketicilere sunulmasından önce birer dönüm noktası anlamı taşıyorlar. Kullanılan akıllı telefonun özelleştirilmiş bir ışık projektörüne sahip olan Oppo R11 olduğu belirtiliyor.

Test sırasında hedef alınan nesnenin renk ve 3B derinlik bilgileri, cihazın özel kamerası tarafından analiz edildi. Yeni nesil işlemciler sayesinde yüksek hızlarda iletilen veriler, bir başka R11 telefonunda hedeflenen nesnenin 3B olarak görüntülenmesini sağladılar.

OPPO Araştırma Enstitüsü’nün Standardizasyon Araştırmaları Grubu Direktörü Tang Hai şu açıklamada bulundu:

“OPPO, 3 yıl önce 5G araştırma ve geliştirme faaliyetlerine başladı, 5G ürünlerinin geliştirilmesi için uluslararası standardizasyona aktif olarak katıldı. Ocak 2018'de, Qualcomm ile 5G pilot programını açıklamıştık. Hedefimiz, 2019'da 5G’li ilk akıllı telefonlardan birisini piyasaya süren firmalar arasında olmak”.

Donanım Araştırma Merkezi Müdürü Bai Jian ise, “Oppo, akıllı telefonlarda 3B yapılandırılmış ışık teknolojisinin uygulamasını ticarileştirecek ve çığır açan teknolojiyi yaklaşık 6 ayda müşterilerine sunacaktır” dedi. Ardından söz alan bir diğer yönetici Chen Yan, “Mobil internet, fiziksel dünya ve dijital dünya arasındaki sınırı bulanıklaştırırken 3B içerikler, sürükleyici kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek bir faktör olacaktır.” dedi.

Oppo, görüntüleme teknolojileriyle 5G’nin yüksek hızlı bağlantı imkanlarını bir araya getirmeye çalışıyor. Görünüşe göre firmanın ilk testleri de başarılı bir şekilde tamamlandı.