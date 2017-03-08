Oppo F3 Plus Özellikleri Sızdırıldı!

Oppo F3, piyasaya çarpıcı özelliklerle çıkıyor. İşte detaylar!

Gönderilen basın davetiyelerinden ve Filipinler'de görüntülenen el ilanlarından anlaşıldığı üzere Oppo, 23 Mart'ta yeni telefonları olan F3 ve F3 Plus'ı resmen tanıtacak. Yeni sızdırılan özelliklere baktığımızda dikkatimizi en çok ön tarafa konan çift lensli kamera çekiyor. Anlaşılan Oppo bu yeni çifte-özçekim akımına kapılmış durumda. Bu akım, vivo V5 Plus ile başlamıştı.

F3 Plus'ın ön tarafında biri 16 diğeri 8 megapiksellik iki tane sensör bulunacak. Geri kalan özellikler de Oppo F3 Plus için güzel bir izlenim bırakıyor. Orta seviyeye hitap eden telefon, sızan özelliklere göre Qualcomm MSM8976 Pro yonga setine sahip olacak. Bir diğer deyişle Snapdragon 653'ten güç alacak olan telefon, 4 GB RAM ile desteklenmiş. 64 GB dahili hafızası bulunan telefonun ön kamera detaylarını yukarıda paylaşmıştık. Arkasında ise yine 16 megapiksellik bir kamera bulunacak. Nano SIM ile çalışacak olan cihaz LTE destekli de olacak. 4000 mAh batarya kapasitesi de yine gayet başarılı bir izlenim bırakıyor.

163.63 x 80.8 x 7.35 mm boyutlarında olması beklenen telefonun 185 gram ağırlığında olacağı da söylenenler arasında. Şimdilik bu durumlara kesin gözüyle bakmayalım. En kesin detaylar 23 Mart'ta belli olacak.