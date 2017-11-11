Oppo F5, En Popüler 10 Telefon Arasında

Oppo F5 öz çekim ve ekran kalitesiyle dikkat çekiyor.

Oppo F5, 26 ekimde piyasadaki yerini aldı ve o zamandan beri Gsm Arena sitesinin en popüler 10 telefon listesinde bulunuyor. Ayrıca Oppo F5, 18:9 LCD ekran ve Full HD çözünürlüğe sahip. Gsm Arena tarafından yapılan incelemeye göre fiyat performans açısından bakıldığında alınmaya değer bir telefon olarak görünüyor.

Telefon ortalama bir yonga setine sahip ancak uzun ekran tasarımı ile geleneksel Oppo görünümünü sürdürüyor. Oppo F5 yurt dışında 320 Euro’ya satıyor ve fiyatı düşünüldüğünde öz çekim meraklıları için, yüksek kamera performansıyla gayet alınabilir bir cihaz olarak görülüyor.

OppoF5’in yüz tanımlama özelliği gerçekten ilgi çekici, loş ışıkta 800 mili saniye ve iyi ışıkta saniyenin 3’te birinde yüzünüzü tanıyor. OppoF5 içerisindeki öz çekim uygulaması sayesinde kaç yaşında ve nasıl bir cilt yapısına sahip olursanız olun çok güzel fotoğraflar çekeceğine söz veriyor. Öz çekim uygulaması içerisinde cildinize yumuşak bir filtre uygulanıyor, gözleriniz genişletiliyor ve arka plan filtrelenip yüzünüz ortaya çıkarılıyor.

Peki, sizce fiyatının uygun olması, Full HD ekran çözünürlüğü ve kaliteli öz çekim yapabilmesi bir telefonun en popüler 10 telefon listesine girmesi için yeterli mi?