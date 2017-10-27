20MP Ön Kamerası Olan Selie Canavarı Oppo F5 Tanıtıldı!

Ön kamerasına entegre yapay zekası ile mükemmel selfie'ler çekilmesine olanak veren Oppo F5, dün düzenlenen tanıtım etkinliği ile duyuruldu.

Çin piyasasının en popüler akıllı telefon markalarından olan Oppo, selfie odaklı yeni akıllı telefonu Oppo F5’i resmi olarak tanıttı. Bu yılın ‘çerçevesiz ekran’ trendine uyum sağlayan cihaz, boydan boya ekran olan bir gövdeye sahip. Cihazın en önemli özelliği ise kamera uygulamasına entegre yapay zeka sayesinde mükemmel selfie’ler çekebilmesi.

Şirketin iddiasına göre Oppo F5’in ön kamerasında mümkün olan en iyi görüntüyü elde etmek için göz, burun, elmacık kemiği ve çene çizgisi gibi simetriyi arttıran ve yüz hatlarınızı belirginleştiren 200’den fazla algılayıcı bulunuyor. Ayrıca iris güzellik araçları, gözlerinizin fotoğraflarda çok daha parlak çıkmasını sağlıyor.

Oppo, cihazın ön kamerasında bulunan yapay zekanın, çekim sırasında arka planda ışık olup olmadığını anladığını, bu sayede fotoğraf parlaklığını otomatik olarak ayarladığını söyledi. Üstelik ön kamera ile arka planı bulanıklı yaratmak da mümkün.

Oppo F5 Özellikler:

İşlemci: MediaTek MT6763T

RAM: 4GB / 6GB

Depolama: 32GB / 64GB +MicroSD

Ekran: 6 inç Full HD+

Arka Kamera: 16MP f/1.8

Ön Kamera: 20MP f/2.0

Batarya: 3200mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Oppo F5’in 4GB RAM ve 32GB hafızalı varyantı siyah ve altın renk seçenekleri ile 910 TL’ye satışa çıktı. 6GB RAM ve 64GB depolama alanı bulunan kırmızı modelin ise fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.