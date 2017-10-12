OPPO F5, 'Mükemmel' Selfie'ler İçin Yapay Zekayı Kullanacak!

26 Ekim'de tanıtılacak OPPO F5, yeni geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile fotoğrafı çekilen kişinin cinsiyetini ve yaşını algılayabilecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, yeni akıllı telefonu OPPO F5 ile ilk ince çerçeveli 18:9 en boy oranlı Full HD+ çözünürlüklü akıllı telefonunu 26 Ekim’de tanıtmış olacak. Şu ana kadar okuduklarınız sizi yeterince heyecanlandırmadı değil mi? O halde cihazın asıl önemli özelliğinden bahsedebiliriz.

OPPO F5, Güzellik Tanıma AI(Yapay Zeka) teknolojisi sayesinde dünya çapında devasa bir fotoğraf veri tabanını referans alarak fotoğrafı çekilmek istenen kişinin cinsiyetini, yaşını ve ortamın aydınlatma koşullarını algılar ve bu sayede en iyi fotoğrafı çekmek için her fotoğrafta görüntü ayarlarını otomatik olarak yeniden ayarlar.

Daha kısa bir tabirle OPPO F5, daha önce çekilmiş fotoğraflardan yola çıkarak, fotoğrafı çekilecek kişinin kadın mı erkek mı genç mi yaşlı mı olduğunu ayırt edecek. Bu ayrıma ortamın ışık koşullarını da ekleyen yapay zeka, fotoğraf ayarlarını en mükemmel görüntüyü oluşturmak için otomatik olarak ayarlayacak.

Kişisel olarak yorumlamam gerekirse OPPO F5’in Güzellik Tanıma Yapay Zeka teknolojisi, birçok büyük markanın komutları sürekli yanlış algılayan yapay zekasından daha faydalı olabilir.