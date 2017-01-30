Oppo Find 9 Şimdiden "Yılın En İyi Telefonu" Olabilir!

Dünyanın popüler telefon üreticilerinden biri olan Oppo, büyük markalara taş çıkartacak bir telefon hazırlığına şimdiden girmiş.

2017 ile merakla beklediğimiz telefon sayısı artarken, özellikle gerek ertelenmesi gerekse Note 7 dönüşü nasıl bir telefon geleceği noktasında Galaxy S8’i beklerken her ne kadar piyasanın devlerinden olmasa da oldukça tanınan Oppo’dan sağlam bir atak geliyor.

Ortaya çıkan detaylara göre 2017’nin bombası olacak olan Find 9’da Nubia Z11’e benzer bir tasarım olacakken 5.5 inç 2K bir ekran, Qualcomm Snapdragon 835 çipseti, Adreno 540 grafik işlem birimi, 6GB RAM ile 128GB depolama kapasitesi barındıracak. Son dönemim popüler akımı olan çift arka kamera noktasında da 21MP ve 16MP gibi sağlam kamera tercihi yapan Oppo Find 9’da 4100mAh da batarya olacak.

Fiyatı dahi ortaya çıkan telefonun 600 Dolar gibi bir fiyata sahip olması beklenirken ayrıca Snapdragon 653, 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip bir de uygun fiyatlı modeli olacak.

Bu özelliklerle yılın en iyi telefonlarından biri olacağı tartışmasız derecede kesin olan Find 9'un bakalım nihai şekilde piyasaya çıkışıyla özellikler ve fiyat noktasında neler sunacak.