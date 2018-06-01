Bir döneme damga vuran markalardan birisi olan Oppo, yakın bir gelecekte yeni bir akıllı telefon modeli ile "ben buradayım" diyecek.

Akıllı telefon piyasasının dünya genelinde nerdeyse Uzak Doğu’dan biçimlendirildiğini söylemek, pek yanlış bir fikir değil. Bilhassa sektörün ülkemizde de çok sevilen ve popülerliğini gittikçe artıran markaları arasında gelen Huawei, Oppo, Xaomi, ZTE ve Meizu gibi markalar bunun en bariz örneklerindendir. Bu markalardan bahsetmişken, diğerlerine göre yaklaşık 4 yıldır bir kenardan sessizce diğerlerini izleyen Oppo Find, nihayet bir sızıntı ile karşımıza çıktı.

Weibo tarafından verilen haber de yeni bir amiral gemisinden söz ediliyor ve bu cihazın adının Find X olacağı söyleniyor. Oppo’nun Hint menşei Twitter hesabıyla desteklenen haber ile birlikte sızıntı resmen doğrulanmış oldu.

Bu yeni amiral gemisinin teknik özellikleriyle ilgili konuşmak için henüz çok erken, ama yeni Oppo’nun Find modelinde çerçevesiz bir ön yüz, Snapdragon yonga seti ve QHD çözünürlüğünde bir ekran kullanacağı tahmin ediliyor. Firmanın son akıllı telefon modellerinden olan Oppo Find R15 Pro’nun Snapdragon 660 yonga setine sahip olduğu göz önünde bulundurulunca, yeni cihazın bunun daha üstünde bir teknik özellik ile geleceğine kuşku yok.