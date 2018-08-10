  • Oppo Find X Lamborghini Edition Peynir Ekmek Gibi Sattı

Oppo Find X Lamborghini Edition, Satışa Çıktıktan 4 Saniye Sonra Tükendi

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Oppo Find X Lamborghini Edition'ı bugün itibari ile satış sunan Oppo, beklenmedik bir ilgi ile karşılaştı. Cihaz, satışa sunulduktan 4 saniye sonra tükendi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, çerçevesiz tasarımı ile %93.8’lik bir ekran/gövde oranı sunan yeni amiral gemisi Find X’in SuperVOOC teknolojisi sayesinde 0’dan %100’e sadece 30 dakikada şarj olabilen kuzeni Oppo Find X Lamborghini Edition’ı bugün itibari ile satışa sundu. Oppo Find X Lamborghini Edition, 1460 Dolar (~8600 TL+vergiler) fiyatına rağmen satışa sunulduktan sadece 4 saniye sonra tükendi.

Oppo Find X Lamborghini Edition Özellikler

  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 845
  • RAM: 8GB
  • Depolama: 512GB
  • Ekran: 6.42 inç Full HD+ AMOLED
  • Arka Kamera: 16MP, f/2.0 + 20MP, f/2.2
  • Ön Kamera: 25MP, f/2.0
  • Batarya: 3400mAh
  • İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo
  • Bağlantı: 4G VoLTE, WiFi 802.11ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, USB Type-C
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Oppo Find X Lamborghini Edition, genel yapısı itibariyle standart Oppo Find X ile benzer tasarıma sahip. Fakat standart versiyonun aksine mat bir malzeme ile kaplı arka panele sahip olan cihaz, üzerinde bir de Lamborghini logosu taşıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Oppo Find X Lamborghini Edition, özel bir kutu ile sahibine ulaşıyor. Bu kutudan özel bir kılıf, şarj cihazı ve Lamborghini markalı bir kulaklık çıkıyor.

Kaynak : https://www.gizmochina.com/2018/08/10/oppo-find-x-lamborghini-edition-sold-out-4-seconds/
Etiketler: Oppo Find X
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